Schick se stal nejlepším českým fotbalistou roku poprvé ve svých šestadvaceti letech. „Samozřejmě jsem rád, že jsem tuhle anketu vyhrál. Je to ocenění za sezonu, která pro mě byla výborná. Začalo to Eurem a pak byli všichni zvědaví, jestli formu potvrdím v sezoně, což se mi povedlo. Za to jsem samozřejmě velmi rád,“ netajil.

„Kdybych nebyl tolik zraněný, tak jsem to mohl získat i dřív. Jsem ale rád, že jsem to získal teď. Pro nadcházející sezonu mám stejný cíl,“ vyhlásil sebevědomě.

Pokud bude pokračovat v nastaveném trendu, vítězství může v klidu obhájit. Stačí se za loňským rokem ohlédnout. Schick na mistrovství Evropy nasázel spolu s Cristianem Ronaldem největší počet gólů, celý svět navíc okouzlil parádní trefou téměř z poloviny hřiště. Fazónu si pak odvezl i do Německa, kde hájí barvy Leverkusenu. V ročníku ovlivněném zraněními nasázel dalších 24 branek a byl druhým nejlepším kanonýrem soutěže.

„Může to být mnohem lepší, to sám cítím. Hlavně chci zapracovat na tom, abych nebyl zraněný. To mě v téhle sezoně zabrzdilo. Gólů mohlo být víc,“ uvedl čerstvý fotbalista roku.

Toho zdravotní trable připravily i o důležité reprezentační zápasy. Schick nemohl naskočit do barážového zápasu ve Švédsku a k dispozici nebude ani pro nadcházející duely Ligy národů. „Samozřejmě mě mrzelo, že jsem ve Švédsku nemohl hrát. To období bylo zmatené, dostával jsem odlišné diagnózy. V jedné jsem se dozvěděl, že bych měl sraz stihnout, ale ve druhé po kontrolních rezonancích to vypadalo, že to bohužel nestihnu. Snažil jsem se dělat 150 procent pro to, abych to stihl. Byl tam ale risk. Říkal jsem si, jestli bych týmu vůbec mohl pomoct, když jsem prakticky pět týdnů nic nedělal,“ vrátil se k neúspěšnému boji o postup na mistrovství světa, do něhož nemohl zasáhnout.

Leverkusen má ambice

O nadcházející sraz reprezentačního týmu ho pak připravila operace třísla, kterou musel před dvěma týdny podstoupit. Do rekonvalescence jde ale Schick alespoň s jistotou, kde stráví další roky své kariéry. Přestože se spekulovalo o přestupu, český kanonýr prodloužil smlouvu s Leverkusenem.

„Od začátku myslím, že byl správný krok prodloužit v Leverkusenu. Klub má ambice, což pro mě bylo důležité. Bylo mi řečeno, že z kádru nikoho nepustí. Kádr zůstane pohromadě a doplní se dalšími hráči. Udělali jsme navíc Ligu mistrů. Bayer má do další sezony cíl porvat se o druhé místo a dojít co nejdál v Lize mistrů a německém poháru. Nejlépe ho vyhrát. Diskuse nebyla zdlouhavá,“ vyjádřil se Schick k jednáním o nové smlouvě.

V Leverkusenu se navíc dost možná potká s kolegou z reprezentace a jedním z největších českých talentů Adamem Hložkem. Jeho přestup do německého klubu by měl být podle posledních informací velmi blízko.

„Máme stejného manažera, takže o tom něco vím. Jak jste všichni psali, tak něco pravdy na tom je,“ vyprávěl Schick s úsměvem. „Až tam Hložan přijde, budu se snažit mu to co nejvíc ulehčit. Sám vím, jaké to bylo, když jsem přišel do Itálie, neznal jsem řeč, prostředí ani kluky,“ doplnil fotbalista roku a prozradil, že vedení klubu mladého sparťana doporučil.

„Herně jsem nikomu radit nemusel, na to tam mají lidi, kteří rozhodují. Měl jsem konverzaci s trenérem i sportovním ředitelem, ale nebylo to vyloženě o fotbalových dovednostech nebo výkonnosti. Spíš o Adamovi jako charakteru. Samozřejmě jsem ho doporučil,“ zakončil český kanonýr.