Pětadvacetiletý forvard je v Olomouci od pondělního večera. Definitivní přesun Juliše na Hanou ale záležel na výsledku vyšetření jiného forvarda Sparty, Libora Kozáka. „Opravdu jsme čekali na výsledek rezonance, protože na tom se to mohlo zastavit. Jsme rádi, že Kozák je docela v pořádku a Juliš může být na půl roku u nás,“ řekl manažer Ladislav Minář.

Útočník, který na podzim v áčku Sparty odehrál v nejvyšší české soutěži jen 37 minut, přichází na jarní hostování, smlouva neobsahuje opci na následný přestup.

„Mám za sebou kvůli zranění takový zajížděcí podzim a teď jsem rád, že jsem tady. Ve Spartě bych byl pořád trojka, ale já chci hrát a posunout se v kariéře. Trenér Jílek mi Sigmu doporučoval, že je to tady super. Chci dát co nejvíc gólů, udělat co nejvíc bodů a být prospěšný pro tým,“ prohlásil.

„Já nejsem takový, že bych potřeboval vyhrát korunu krále střelců, ale hlavně chci, abych byl někde šťastný a kluci byli rádi, že jsem tady,“ vyprávěl fotbalista, který se na podzim dokázal prosadit v béčku Sparty, za které nasázel 11 branek.

Minář vyzdvihl pohyblivost

O Juliše dlouhodobě Sigma stála. „Nechtěli jsme zahraničního hráče, o kterém nemáme informace, ale kluka, o kterém máme přehled. Věříme tomu, že se mu bude u nás dařit,“ prohlásil manažer Minář a vyzdvihl některé Julišovy herní vlastnosti: „Oproti našim hráčům je jeho pohyblivost o trochu větší. Ti kluci sice zas tak typologicky rozdílní nejsou, ale věříme, že ta určitá pohyblivost nám pomůže.“

Bývalý úspěšný mládežnický reprezentant mohl zapózovat s modrým dresem s číslem 39 na zádech. „To jsem si vybral, moje dcera se totiž narodila třetího devátý,“ vysvětlil. Pak už spěchal na odpolední tréninkovou jednotku. „Včera odpoledne jsem absolvoval takový zajížděcí trénink, takže jsem se rozkoukal. Ráno byla posilovna, to už pro mě bylo trošku horší,“ usmál se.

První zápas za modrobílé jej bude čekat v sobotu v Karviné, kde svěřenci trenéra Radoslava Látala odehrají generálku před startem jarní části FORTUNA:LIGY. Na první domácí zápas si ale Juliš bude muset počkat minimálně do 7. března. Utkání proti své Spartě totiž bude muset dle smlouvy vynechat.

Lukáš Juliš

Post: útočník

Datum narození: 2. prosince 1994

Výška: 187 cm

Váha: 84 kg

Zápasy a góly v lize: 60/9