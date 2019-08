S odhalením přišel tamní Sport Bild, podle nějž se jedná o hráče jménem Bakery Daffeh a jeho skutečné datum narození není 6. červen 1998, jak se oficiálně uvádí, ale 6. listopad 1995. Letos na podzim tak oslaví čtyřiadvacáté narozeniny.

Bakery je v Německu už od svých sedmnácti let. Tenkrát měl úřadům předložit doklady s nižším věkem v domnění, že mu to pomůže ke snadnějšímu zisku povolení k pobytu. To se povedlo a mladý hráč se dočkal angažmá v Hamburku. Stihl dokonce odehrát i šestnáct utkání v nějvyšší německé soutěži, loni v březnu naskočil třeba i do zápasu proti Bayernu Mnichov.

Z fotbalistovy rodné Gambie však nyní přišla zpráva o tom, že už před pěti lety nastoupil za tamní reprezentační výběr do 20 let. V současnosti druholigový klub se ale za Bakeryho postavil s tím, že mají k dispozici hráčovo platné pracovní povolení i pas.