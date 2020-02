Výsledek? Remíza 3:3 a velmi dobrý výkon opory národního týmu. „Tomáš byl fantastický, hlavně v prvním poločase. Ukazoval velkou snahu a nasazení, vedl si opravdu velmi dobře,“ chválil posilu trenér West Hamu David Moyes.

Tím ovšem pozitiva skončila, dobře rozjetý zápas se domácímu týmu nepodařilo dotáhnout do vítězného konce. Ještě čtvrt hodiny před koncem vedli Kladiváři 3:1 a směřovali k cennému vítězství. Místo toho ale přišly dvě chyby, remíza 3:3 a pokles na osmnáctou příčku.

Ta by na konci sezony znamenala nejen sestup do druhé nejvyšší soutěže, ale také Součkův návrat do Edenu. Jelikož klub opci po půlročním hostování uplatní jedině při záchraně v Premier League.

Český reprezentant nastoupil po dvou trénincích v novém působišti v základní sestavě, kouč jej poslal do středu hřiště mezi Roberta Snodgrasse a Michaila Anttonia. Vzadu jej jistila největší hvězda Declan Rice. První polovina se týmu podařila, Kladiváři vedli 2:0 a chybělo málo k tomu, aby Souček okořenil svůj debut gólem. Jeho hlavičku ale zlikvidoval brankář hostů Ryan.

Kouč Moyes počítal s tím, že Součka nechá na hřišti 70 minut. Nakonec mu dal ještě o čtvrt hodiny času navíc.

Dobré hodnocení

Anglická média ze sestavy West Hamu vyzdvihla dva fotbalisty. Střelce dvou gólů Roberta Snodgrasse a právě Součka. Oba dostali nejvyšší známky v tradičním hodnocení. „Jistý debut, pustil se do toho naplno. Středové řady West Hamu opravdu posílil,“ chválili angličtí novináři.

Všímali si ale také toho, že zmiňovaní dva hráči byli jedinými, kteří si pochvalu zasloužili. „Navzdory velmi dobrému debutu Tomáše Součka zlomila týmu vaz chatrná obrana. Hlavně v poslední čtvrthodině,“ kritizoval prestižní server BBC.

Do konce sezony chybí ještě 13 kol, a ve hře je tedy spousta bodů. Ovšem West Ham není v záviděníhodné situaci a nezačne-li je pravidelně sbírat, napjatá atmosféra mezi fanoušky a vedením klubu se bude ještě stupňovat, nemluvě o tlaku, který bude s blížícím se závěrem sezony stále větší.

Klub navíc nečekají vůbec jednoduché zápasy. Naopak. Před sebou totiž mají dvě střetnutí na hřištích soupeřů. A ne ledajakých. Souček a jeho noví parťáci totiž mají v kalendáři zaškrtnuty dvě bitvy u aktuálně nejlepších celků Premier League. Nejprve se představí na půdě Manchesteru City a poté změří síly s lídrem z Liverpoolu.

Součkova zahraniční kariéra stojí na samém počátku, a jestli se ukáže v dobrém světle, může se odrazit k ještě prestižnější adrese, než je momentálně West Ham United. Jak totiž dobře ví, klub by povinnou opci, přesahující 16 milionů eur, uplatnil pouze v případě záchrany.

Reprezentanti debutovali

Vedle ostře sledovaného debutu Tomáše Součka v dresu West Hamu došlo v Belgii a Německu k dalším zahraničním premiérám dnes už bývalých hvězd FORTUNA:LIGY a české reprezentace Michaela Krmenčíka a Josefa Hušbauera.



Prvně jmenovaný nastoupil v dresu lídra belgické ligy FC Bruggy do druhé půle, a byl tak u gólu Vanakena, který znamenal výhru 1:0 nad Antverpami. V týmu se potkal s bývalou oporou zadních řad pražské Slavie Simonem Delim. Z velkých rivalů, kteří svedli spoustu soubojů o ligové body, jsou spoluhráči. Bývalý plzeňský kanonýr vyběhl k debutu pořádně nažhavený a hned po třech minutách se mohl zapsat mezi střelce. Povedenou střelu ale mezi tyče vměstnat nedokázal.



Záložník Hušbauer dostal příležitost poprvé vyběhnout v dresu německých druholigových Drážďan na hřišti Heidenheimu. Osm minut před koncem střídal krajana Ondřeje Petráka, ale ani jeho zkušenost na bezbrankové remíza nic nezměnila. Drážďany mají opačné starosti než Krmenčíkovy Bruggy. Tabulku své soutěže totiž uzavírají.