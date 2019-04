Hledáte specialistu na Duklu? Ti, kteří pozorně sledují zápasy Slovácka, dobře ví. Jasně – Tomáš Zajíc. Proti Pražanům se mu daří. Před dvěma lety vstřelil Dukle svoji první ligovou branku a jediným gólem také rozhodl podzimní derniéru Slovácka.

„Myslím, že jsem proti Dukle hrál pět zápasů a dal jí čtyři góly. Před zápasem jsem na tu statistiku myslel,“ přiznal forvard jedenáctého týmu tabulky.

Tříbodová trefa se v sobotním zápase zrodila poměrně brzy. Domácí šli do vedení už po třinácti minutách hry.

„Viděl jsem Divocha (Josefa Divíška), jak napřahuje. Doufal jsem, že to provede, tak, jako na tréninku. Pošle balon na zadní tyč. Šel jsem tam naslepo, balon letěl, jak měl. Už si ty góly proti Dukle moc nevybavuj, ale byl to ten kategorie jednodušších,“ povídal jediný střelec zápasu a přiznal se, že měl obavy z brankových konstrukcí. „Bál jsem se, abych nevrazil do tyčky. Bylo to kousek, moc jsem se lekl.“

Loňský nejlepší střelec Slovácka Tomáš Zajíc se gólově probudil až ve druhé polovině podzimu. Třígólový kanonýr to přičítá větší ofenzivní taktice mužstva.

„Hrajeme víc dopředu, mám víc balonů než tři za zápas,“ říká rodák z osady Suchovské Mlýny na Hodonínsku, kterému se nelíbila hra ve druhé půlce. „Bylo to takové nakopávání a odkopávání. Výhru jsme urvali vůlí a srdcem.“

„Domácí gólman musel být zmrzlý jako králík,“ říká brankář pražské Dukly Filip Rada



Na druhé straně měl brankám z kopačky Tomáše Zajíce a jeho spoluhráčů zabránit gólman Dukly Filip Rada. Opora Pražanů byl z výkonu svého týmu hodně rozladěný. Po zápase se do hodnocení moc nehrnul.

„Špatné – první půlku se o tom, co jsme předvedli, nechci ani bavit. To bylo hrozné. Slovácko nám dalo ještě dárek, že jsme prohrávali jenom o jednu branku. Nevím, ten první poločas byl ustrašený, nebylo tam nic pozitivního. Druhou půlku jsme Slovácko trošku zatlačili, ale bez střely na bránu nemůžeme uspět nikde – špatné,“ znovu opakoval brankář hostů.

V druhém dějství Dukla prostřídala a měla několik náznaků, jenže žádná velká šance nepřišla.

„Udělali jsme ve středu hřiště dvě střídání. Přišli mladí kluci, věřili si. Herně to bylo trošku lepší, ale bez šance. Domácí gólman musel být zmrzlý jako králík,“ hodnotil duel Filip Rada.