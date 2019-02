Evropský fotbal nechce dopouštět další chyby rozhodčích, jako tomu bylo třeba v nedávném zápase Ligy mistrů v Manchesteru. I proto na pondělním zasedání schválil urychlení zavedení videorozhodčího do zápasů této prestižní fotbalové soutěže.

Fotbalový rozhodčí Pavel Julínek sleduje video ze sporného okamžiku. | Foto: ČTK/Chaloupka Miroslav

Původně mělo platit, že hlavní sudí bude v Lize mistrů moci využít služeb videorozhodčího od příštího soutěžního ročníku. To se však změnilo a video bude k dispozici už v zápasech jarního osmifinále. "Nemělo smysl čekat, protože si nemůžeme dovolit žádné chyby," vysvětloval tento krok předseda UEFA Aleksander Čeferin.

K urychlení zavedení videa zřejmě pomohla i situace z listopadového utkání Ligy mistrů, v němž se utkal Manchester City se Šachťarem Doněck. Ve prospěch domácích totiž byl nařízen pokutový kop navzdory tomu, že údajně faulovaný Raheem Sterling upadl v pokutovém území bez zavinění některého z hráčů ukrajinského celku.



Zavedení videorozhodčího, který funguje už i v některých zápasech české nejvyšší fotbalové soutěže, do Ligy mistrů je dalším krokem v jeho šíření fotbalovým světem. Fungovat bude i ve finálových utkáních Evropské ligy, Ligy národů a evropského šampionátu hráčů do 21 let. Za dva roky by pak mělo být k dispozici na mistrovství Evropy a v kompletním ročníku Evropské ligy.