„Porážíme se sami,“ zmínil záložník Michal Trávník. Kdo viděl nedělní zápas, asi jeho vyjádření chápe víc než dobře. Vyrovnaný šlágr totiž zlomil jediný okamžik. Jediná chyba. Postaral se o ni obránce David Lischka. „Proč?“ ptal se smutný Jílek. Zoufalé věty pokračovaly: „To dokážeme udělat snad jen my. Já to nechápu.“

Co se stalo? Na začátku druhé půle, bezprostředně po příchodu ze šaten, poslal Lischka míč do vápna směrem k brankáři, ale počíhal si na něj Michael Krmenčík. Hodně snadné. „Daroval nám gól,“ usmál se domácí trenér Pavel Vrba. Plzni to stačilo. Jedna trefa, tři body. Spokojenost.

Sparta předvedla málo

Hosté (v bílých dresech) toho ve Štruncových sadech předvedli zoufale málo. Jako v derby stačilo soupeři uhlídat Guélora Kangu. Změny v základní sestavě ničemu nepomohly. „Plzeň ukázala zkušenost,“ glosoval to Jílek.

Zkusil všechno – možné i nemožné. Na hřiště poslal Lukáše Juliše, který oblékl dres Sparty naposledy před více než rokem a půl. Žádný zázrak se nekonal, což těžce nesli jak sami hráči, tak jejich fanoušci. Místo děkovačky jim vynadali. Pak si navrch vyžádali dresy. „Řekli, ať jim je dáme. Tak jsme je odevzdali. Byli na nás naštvaní,“ utrousil Trávník. „Chtěli mou košili,“ zmínil Jílek.

Vzhledem k aktuálnímu dění nic překvapivého. Kdysi hrdý klub je (hlavně venku) naprosto zoufalý. Sparta je osmá, na vedoucí Slavii ztrácí patnáct bodů (a Plzeň je vzdálená dvanáct bodů). „Štve nás to. Bavíme se o tom… Ale je to složité. Musíme se koukat na sebe, ne na ostatní,“ dodala letní posila Sparty.