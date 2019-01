Jablonec n. N. – Prestižní derby severočeských rivalů v 3. kole fotbalové Gambrinus ligy vyhrál v sobotu Baumit Jablonec nad Slovanem Liberec nejtěsnějším poměrem 1:0 a dostal se minimálně do neděle na první místo v tabulce se sedmi body. V 37. vzájemném prvoligovém duelu zaznamenal Jablonec osmé vítězství.

Ačkoli domácí sami gól nedali, vyhráli zaslouženě. Přehráli soupeře hlavně ve středu pole.

V Chance Areně na jablonecké Střelnici o něm rozhodl vlastní gól ukrajinského obránce Liberce Sergije Ljuľky z 74. minutě po centru jabloneckého pravého beka Pavla Eliáše. Ačkoli Jablonečtí sami gól nevstřelili, je jejich výhra zasloužená. Kromě první a poslední čtvrthodiny byli dominantním celkem a mistra republiky téměř k ničemu nepustili.

„Měli jsme asi čtyři gólovky a nic jsme nedali, nakonec si to Liberec musel vstřelit sám. Ale i tak si myslím, že jsme vyhráli zaslouženě," mínil po utkání kapitán Jablonce Karel Piták. „Byli jsme aktivnější a měli jsme víc šancí. Fanoušci nám vytvořili perfektní atmosféru."

Zápas začal vzájemným oťukáváním a v 5. minutě marným dožadováním penalty ze strany Liberce po střetu Morozenka s Benešem. Poté již začali hosté tahat za kratší konec. Nepochybně k tomu přispělo rozšíření marodky. K dlouhodobým absencím Štajnera a Rabušice se přidali Bosančić a Vácha, což se na hře liberecké zálohy negativně projevilo.

Jablonecký trenér Kotal se projevil jako vynikající praktik a na liberecké problémy zareagoval jednak změnou v původně plánované sestavě, jednak stanovením přesně fungující taktiky. Na hru jablonecké středové formace nenašli Liberečtí téměř po celý zápas recept, drtivá většina jejich akcí končila na mrtvém bodě.

Naopak Jablonec hrozil.velmi často. V 27. minutě střílel Zoubele a obhájce titulu podržel Bičík. Letní posila Baumitu z Teplic pak v další šanci netrefila branku. Slovan, který ve středu vypadl s Kluží z třetího předkola Ligy mistrů, se v závěru první půle spíše bránil. V 39. minutě pak znovu děkoval Bičíkovi, jenž vychytal nejlepšího střelce minulé sezony Lafatu.

Jablonecký tlak po změně stran ještě zesílil a Liberec často jen odkopával. Jen Bičíkovi a dvojici stoperů Nezmar – Kelić mohl Slovan děkovat, že dlouho odolával.

Nakonec však jablonecký nápor došel k logickému gólovému vyústění. Eliášův prudký centr na malé vápno si srazil do sítě v 74. minutě obránce Ljuľka – 1:0.

Liberec pak přece jen přidal a poprvé v utkání si vytvořil souvislý tlak. Vyrovnat mohl hned dvě minuty po vedoucí brance Baumitu Breznaník, ale jeho pokus Valeš jemně tečoval na roh. V ještě větší šanci byl devět minut před koncem po přesném centru Breznaníka střídající Delarge, který po rychlé akci zakončoval zblízka hlavou a brankař Valeš vytáhl svůj zákrok dne.

V závěru utkání byl již Liberec hodně nervózní a mimo zbytečných zákroků oceněných žlutými kartami již nic nepředvedl. Baumit tak slaví vítězství a posunul se v průběžné tabulce před svého rivala z Liberce.

Oba trenéři se shodli, že výhra Jablonce byla zasloužená. „Jablonec podal nadstandardní výkon. První dva zápasy, které jsme viděli, nebyly ze strany Jablonce tak povedené. Na nás se dobře připravil, ve druhém poločase nás dostal pod velký tlak a z něho vyústila jediná branka, i když byla vlastní. Soupeř byl lepší a vyhrál zaslouženě," řekl trenér Liberce Jaroslav Šilhavý.

Nechtěl se vymlouvat na zdravotní problémy opor či náročný program. „Nevím, zda se na hráčích podepsal pohár, zda klukům chyběly síly. Také máme hodně zraněných, ale na nic se nechceme vymlouvat. Svou šanci jsme nevyužili a zaslouženě prohráli," dodal.

Kouč Jablonce Václav Kotal chtěl po svých svěřencích, aby využili náročného programu Liberce a dostali ho napadáním pod tlak. „Věděli jsme, v jaké situaci Liberec je. Že má těžký program a chybí mu řada zraněných hráčů. Říkali jsme si, že ho nenecháme rozehrávat, že ho budeme napadat a on bude muset nakopávat. Výšková převaha byla na naší straně. Liberec se tak nedostával ke své kombinační hře," popsal Kotal taktiku Jablonce.

Mrzelo ho jen, že se nepovedlo převahu zužitkovat dříve. „Utkání jsme mohli rozhodnout mnohem dříve, ale nedali jsme šance a měl jsem strach, že tam soupeři něco spadne," připustil Kotal. „Klukům musím poděkovat za výkon, šli za svým cílem a podařilo se nám to," dodal.

I podle záložníka Jana Kopice mohla Jablonec mrzet jen nízká produktivita. „Celý zápas jsme byli lepším týmem, měli jsme mnoho šancí, klidně jsme mohli dát šest gólů. Nakonec jsme dali jen jeden a to ještě vlastní," řekl Kopic. „Po třech zápasech máme sedm bodů, což je super. Sice jsme jich mohli mít devět, ale myslím, že je to i tak dobrý začátek ligy," dodal.

Liberecký stoper Jan Nezmar přiznal, že výkon Slovanu byl špatný. „Nešlo nám to, hráli jsme zakřiknutě. Taky jsem zahrál hodně špatně. Kazil jsem rozehrávku," řekl Nezmar.

„Prohráli jsme si to sami, hráli jsme špatně dopředu. Domácí nás do šancí příliš nepustili, když jsme získali míč, hned jsme to zkazili," doplnil jeho spoluhráč Tomáš Janů.

3. kolo první fotbalové ligy:

Baumit Jablonec – Slovan Liberec 1:0 (0:0)

Branka: 74. vlastní Ljuľka. Rozhodčí: Franěk – Košec, T. Kovařík. ŽK: Novák – Morozenko, Kelić, Ljuľka. Diváci: 4532.

Sestavy:

Jablonec: Valeš – Eliáš, Beneš, Novák, Jablonský – Kopic, Loučka, Vaněk (77. Čížek), Piták (86. Štochl), Zoubele (70. Kovařík) – Lafata. Trenér: Kotal.

Liberec: Bičík – Ljuľka, Nezmar, Kelić, Fleišman – Šural (84. Musiol), Janů, Morozenko, Breznaník – Blažek – Hadaščok (79. Delarge). Trenér: Šilhavý.

(jsj+čtk)