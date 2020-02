Jablonec n. N. - Áčko Jiskry Mšeno už ladí na formě jen maličkosti. Ale stále mají co vylepšovat.Některá přípravná utkání to potvrdila.

Mšeno A | Foto: archiv JD

Mužstvo z krajského přeboru Středočeského kraje, Kosmonosy, absolvovaly přípravu v Desné. A tak přátelský zápas hráči rádi sehráli s áčkem Jiskry Mšeno.

Po bezbrankovém poločase nabral vývoj zápasu zcela jiné obrátky. Mšeno inkasovalo pět gólů a do sítě soupeře dali domácí jeden.

Trenér Miroslav Procházka: „Prohráli jsme 1:5. Bylo nás dost, protočily se skoro dvě jedenáctky. Dva góly jsme dostali až ke konci zápasu. My jsme doplatili na to, že jsme nedovedli proměnit několik jasných šancí. Jednu takovou, hned na začátku druhé půle, by proměnil snad i nevidomej. Pak jsme navíc udělali nějaké chyby. Chtěli jsme hrát dopředu, dát góly. A soupeř nás za chyby dovedl rychle trestal. Za Kosmonosy hraje bývalý ligový hráč Boleslavi, Fabián, který nám dal tři góly. Ten byl opravdu nadstandardní. Ještě nás čekají dva přípravné zápasy a jeden pohárový a pak už mistrák. Už mám ale představy, jak by se mužstvo mohlo stavět.“

Kouč si liboval, že se zvýšila už také docházka na tréninky. Jednak skončily virózy a pak si někteří hráči uvědomili, že, když nebudou chodit na tréninky, nedostanou od trenéra Procházky příležitost v mistrovském utkání.