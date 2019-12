Podzimní sezóna se podle Adama Pelty mužstvu povedla výborně. „Ani jsme takové výsledky neočekávali. Šlo nám hlavně o tom, abychom nehráli v ČFL o záchranu a vytvořili zázemí pro mladé talenty. Věděli jsme ale, že tým má svoji kvalitu. A že osa z hráčů, kteří vyhráli divizi C, je nadstandardní. Vyhrát tuto divizi, která je ze všech českých nejtěžší, potvrdilo jejich kvalitu. Tým se i přesto hodně pozměnil. Zůstalo jen pár hráčů, například Franta Koblížek nebo Jirka Váňa. Toho jsme dostali až do ligy, jen škoda toho zranění. Dobře se uplatil hlavně Ondřej Rozkovec spolu s Nikolasem Daníčkem. Dále jsou součástí týmu Václav Helm, Michal Štěpánek, Sebastian Munzar a kapitán Skuhravý,“ uvedl k jablonecké rezervě její vedoucí.

Do podzimu vstoupilo Jablonecké Béčko bez většiny hráčů bývalé juniorky, která v uplynulém ročníku nepodávala dobré výsledky. Přesto většina hráčů absolvovala přípravu s béčkem FK. „Z juniorky šli všichni do přípravy, ale nakonec tam zůstali jen hráči, kteří také trénovali s áčkem, například Peřina nebo Breda. Také Pepa Pour, ale i ten nakonec odehrál sezónu ve Mšeně, aby měl zápasovou vytíženost. Kromě gólmana Vajnera nikdo další v jabloneckém béčku nepokračoval. Bylo znát, že na některé hráče byla ČFL zatím moc, přesto bych chtěl vyzdvihnout spolupráci s panem Hnídkem z Velkých Hamrů, kde mnoho těchto hráčů formou hostování našlo svoje působiště v kvalitní soutěži a mohou se časem vrátit do Jablonce.“ upřesnil Adam Pelta.

Ve Velkých Hamrech dostalo šanci víc hráčů nejen z rezervy, ale i A dorostu Jablonce. A otevřené dveře zpátky určitě mají, ale musí v rámci hostování v Hamrech, potvrdit svoje kvality. Hráči tak mají motivaci k tomu se stále zlepšovat a mít tak zápasové vytížení. Konkrétně se to může týkat mladého stopera Luboše Petržilky.

Kam postupovat jablonecké fotbalové naděje určitě mají. Hráči dorostu se mohou posunout do krajského přeboru, pokud mají výkonnost, tak přes divizi až do ČFL. „Zápasová praxe každého mladého fotbalistu posouvá nejlépe,“ připomenul vedoucí FK Jablonec B a dodal, že být na soupisce mužstva a sedět pořád na střídačce je nesmysl. Proto je skvělé tu mít všechny soutěže pohromadě a tím kluky rozvíjet!

Rezerva trenéra Jaroslava Vodičky teď užívá zaslouženého volna. Příprava pro ně odstartuje ale už v lednu. Když mají hráči dovolenou, má manažer a vedoucí týmu v jedné osobě naopak nejvíc práce. „Už mi několik zástupců klubů z vyšších soutěží volalo, jestli bychom jim někoho půjčili nebo prodali,“ řekl Pelta junior. Jeho stěžejní pracovní náplní v závěru a na začátku nového roku bude především jednání s těmito zájemci. A jak taková „burza“ hráčů probíhá? „My dobře víme, kolik nás ten hráč stál peněz. Takže si spočítáme náklady a klubu, který má zájem, navrhneme cenu. Když je to klub ze stejné soutěže, tak je nesmysl hráče uvolňovat. Jednáme tedy pouze s kluby z vyšších soutěží. A mým hlavním zájmem je, aby hráč pravidelně nastupoval do zápasů a ne, že prosedí sezónu na lavičce.“

Jiskra Mšeno A

Je samostatný fotbalový klub, od kterého si jablonecké áčko i béčko pronajímá hřiště a zázemí. To je jediná spolupráce FK Jablonec a Mšena. Organizaci Jiskry Mšeno, v jejímž čele stojí Ladislav Čičmanec, zajišťuje on ve spolupráci s výkonným výborem. Adam Pelta spolu s trenérem má především zajišťovat takové podmínky, aby A mužstvo předvádělo hezký a koukatelný fotbal,“ dodal vedoucí týmu. Podmínky k tomu bezpochyby v uplynulých sezónách měli. „Na podzim jsme ale rozpočet rapidně snížili, což je pro mě výzva. A já musím řešit nové hráče, jejich podmínky, transfery a všechno., co k dobrému výkonu potřebují,“ ještě připomenul.

Začátek soutěže mělo áčko dobrý, pak se ale několik klíčových hráčů zranilo a na výsledcích to bylo hned znát. Mužstvu nechyběly zpočátku branky Tomáše Čížka, který, když kopl, byl z toho gól. V závěru se ale nedařilo střelecky ani jemu a na výkonech mužstva to bylo znát. „Před sezonou jsme si s panem Čičmancem, řekli, že se zkusíme vrátit do divize. Podzim se nám sesypal sérii proher a zápas v Novém Boru byl jejím vrcholem. A to vyústilo v to, že se pan Čičmanec rozhodl k zásadnímu kroku a vyměnili jsme trenéra.,“ dodal Adam Pelta.

K mužstvu nastoupí od ledna trenér Miroslav Procházka, který jarní část sezóny koučoval mužstvo Rychnova hrající I. B. třídu. „Teď ještě přemýšlíme ve spolupráci s trenérem, jaké hráči oslovit, o které mančaft obohatit. Logistika není jednoduchá. Hráči v této soutěži jsou spíše amatéři, takže to musí vyjít s jejich prací, koníčky a jinými aktivitami. Proto jsou také nižší soutěže daleko náročnější na organizaci týmu. Profesionálové se věnují pouze fotbalu. Pro manažera je to pak jednodušší,“ dodal ke své činnosti syn Miroslava Pelty.

Adam Pelta se doslova a do písmene potatil. Organizační práce kolem fotbalu ho baví. A jestli se počítá, že bude jednou řídit celý klub a jeho tým, by, tak na to je odpověď asi jednoznačná. A on sám k takové verzi říká. „Hlavně chci, aby v jakémkoli našem týmu byli vždycky všichni hráči na jedné lodi, včetně trenéra. A být na stejné úrovni, jako je můj táta, tak to je skoro nemožné. Na takové úrovni na jaké funguje Jablonec dnes, tak je to dle mě v Jabloneckých podmínkách nemožné. Jablonec je čtvrtý největší klub v republice. Vyrovná se tedy daleko větším klubům. A jak spolu o fotbalu diskutuje? Bavíme se hlavně o fotbale. Ale já mám na některé hráče jiný názor nebo bych někdy vsadil na mladé, rychlé, perspektivní a bojované hráče. A táta zase staví na klidu, zkušenosti a jistotě, “ okomentoval soužití fotbalového otce a syna právě syn. A ještě prozradil, že už teď má mnoho stejných gest a hlavně slov. Táta říká, že nejdůležitější je správná „chemie“ v týmu. A s tím souhlasím, vždycky jsme se snažili, abychom byli všichni jeden tým.“

Jaká novoroční přání v souvislosti s novým rokem a jarní fotbalovou sezónou Adam Pelta má? U ligového áčka by si přál víc stavět mladé hráče a zvýšit počet gólů. „Můj názor je, že alespoň na chvíli by si i mladý hráč zasloužil do ligového zápasu nastoupit. Víc by ho to motivovalo a mohl by i příjemně překvapit. V B mužstvu udržet výsledkovou pohodu a hlavně vytvářet prostor pro mladé hráče jako je Michal Černák.

A ve Mšeně , tam je co zlepšovat na celé čáře. Takže nový trenér se určitě nudit nebude a vyrukuje na mužstvo s něčím, co by nás vyzvedlo k lepším výkonům. Adam Pelta by se nebránil tomu, řídit jednou jablonecký fotbal jako jeho otec. Rodina fotbalem žije. Potvrdil, že není den, kdy by fotbal doma neřešili. Ať už tým prohraje nebo vyhraje. „Když se vyhraje, tak je celý týden pohoda. Ale, když třeba všechny týmy prohrajou, tak to máme ponurou náladu v rodině celý týden, dokud se nehraje další kolo. A já s tátou? My se vlastně bavíme stále jen o fotbale.“

Vánoce prožívá rodina Peltových tradičně v teplých krajích. Ale dárky a vánoční pohoda jim ani u moře nechybí. „Vánoce si uděláme klasické, ale dřív, než odletíme. Dárky kupuji na poslední chvíli. Přesně vím, co komu koupím. Hlavně řešíme, co koupíme dětem v rodině.