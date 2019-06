Fit Studio Jany Boučkové existuje už pětadvacet let. Nabízí své služby v Železném Brodě a v Semilech. Na startu jeho činnosti tehdy také Amfora v Brodě hrála. Uplynulo čtvrt století a je v Brodě zase. A zase díky Janě Boučkové. Akční podnikatelka už zorganizovala tolik akcí, že by z nich byl pořádně dlouhý seznam. A navíc nekonečný. Sotva jedna skončí, další už se chystá. Jana připravuje aktivity, nejen cvičební, pro všechny věkové kategorie.

Další taková vypukne už v neděli 16. června v 10.30 hodin na fotbalovém hřišti v Železném Brodě. A přijít mohou opět návštěvníci od 0 do 100 let.

Do Brodu si totiž přijede opět zahrát pražská Amfora, fotbalový mančaft složený z hvězdných uměleckých jmen zpěváků, herců, sportovců a dalších. A proč právě do Železného Brodu? „Tenkrát před pětadvaceti lety to byla charitativní akce pro Vojtu, který měl velmi poškozený zrak. Právě na finále soutěže MISS Aerobik jsem se seznámila s Karlem Šípem a Petrem Salavou a dalšími členy Amfory. Ti moje pozvání tehdy i tentokrát přijali. Akci připravujeme společně s železnobrodskými fotbalisty a má i letos charitativní myšlenku. Vybrané vstupné se rozdělí na činnost mládež ve fotbalovém klubu a na děti, které sportují u mne. Cílem je hlavně zvednout děti od internetu a sociálních sítí a přilákat je ke sportu,“ vysvětlila historii i jasný cíl akce Jana Boučková.

A že nemyslí jen na děti, to vysvětlila hned vzápětí. „V sobotu je přece Den otců, tak je to od nás také dárek pro všechny tatínky. Mohou vzít rodinu a vyrazit na fotbal. Na výsledku tolik tentokrát nezáleží. Záležet bude hlavně na lidech, kolik jich na zápas přijde a podpoří tím sportovní činnost mládeže,“ uvedla organizátorka.

NASTOUPÍ I STAROSTA

Za Brod se v utkání představí stará garda, chybět nebude starosta Ivan Mališ a další místní sportovci. „Podmínkou Amfory je, že mužstvo musí mít v průměru padesát let, takže proto proti nim nenastoupí třeba místní áčko. Výsledek není zase tak důležitý. Nejdůležitější bude pro nás vybraná částka a to, aby se lidé dobře pobavili. Máme připravený bohatý doprovodný program. A také Amfora s sebou přiveze nějaké překvapení,“ připomněla hlavní pořadatelka.

Pro děti už bude k dispozici také přehled aktivit, které Fit studio Jany nabídne od září. Rodiče se mohou zeptat na to, co je zajímá, přímo Jany Boučkové. Zastoupení bude mít i místní fotbalový klub, který také mohou zájemci oslovit.

„Snažíme se na činnost dětí získávat peníze různými dotacemi, které nám pak pomohou umožnit bohatou činnost pro všechny nebo sportování dětem z dětského domova zdarma. Program máme také pro děti ze sociálně slabých rodin, kde je poplatek snížený nebo vůbec žádný. Chceme pro děti vytvářet stále lepší podmínky k tomu, aby se ke sportu vrátily nebo s ním začaly. Jsem ráda, že město Železný Brod naši akci podpořilo. Zveme proto v neděli všechny lidi k nám do Brodu na fotbal,“ dodala Boučková.

KDO HRAJE ZA AMFORU

Fotbaloví internacionálové: Jan Berger, Přemysl Bičovský, Karol Dobiaš, Jan Fiala, Michal Jiráň, Tomáš Panenka, Petr Rada, Pavel Steiner

Herci a zpěváci: Jan Čenský, Vojtěch Havelka, Stanislav Hložek, Vladimír Hron, Matěj Merunka, Zbyněk Merunka, Pavel Poulíček, Petr Salava, Václav Tittelbach, Jiří Zonyga

Hudebníci: Oleg Sokolov a Pavel Větrovec

Čestný výkop: Tereza Kostková, Jitka Zelenková, Jiřina Bohdalová

Rozhodčí: Pavlín Jirků