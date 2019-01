Jablonec n. N. - Nedělní ligový duel se Slováckem byl gólově jednoznačnou záležitostí Baumitu. Do sítě Slovácka se trefil i dobře hrající záložník Anes Haurdić. Po utkání nám zodpověděl několik otázek.

Anes Haurdič | Foto: DENÍK/ Ota Bartovský

Po dlouhé době opět přišel ligový gól a asi hodně chtěný.

Je to tak. Čekal jsem na něho dlouho a věřím, že mi pomůže.



V psychice?

Určitě. Mé výkony jsou stále nevyrovnané. Dobře jsem hrál v Liberci a proti Bohemce, ale v Hradci to bylo špatné a doufám, že tenhle gól mě postaví na nohy.



Můžete ten gól popsat?

Tomáš Jablonský to centroval, míč se přes celé vápno dostal až ke mně a pak už nebyl problém to dát pod břevno.



Proti Slovácku jste hrál s chutí.

Nejen já, ale celé mužstvo. I když to hlavně v první půli nebylo ideální, nakonec jsme vyhráli s přehledem a po delší době dali víc gólů, což mě těší.



Bylo vidět, že jste si věřil a pokoušel jste se o své typické akce, i když jich mohlo být víc.

Máte pravdu. Ještě to chtělo víc odvahy, ale na druhé straně jsem měl dost míčů. Zahrál jsem si dobře a doufám, že to bude tak pokračovat.



První půle nic moc, ale druhá byla dobrá s šancemi na obou stranách.

Slovácko nepřijelo jen bránit a to fotbalu pomohlo. Hrálo se nahoru, dolů, s šancemi na obou stranách, ale my jsme jich měli víc, i když na druhé straně jsme měli i štěstí. Myslím, že se diváci bavili a tak to má být.



Stále se zdá, že to ve středu hřiště ještě není ono. Ztrácíte dost balonů, chybí kolmá přihrávka a někdy i rychlejší přechod do útoku.

Asi to tak bude. Víte, mně se víc líbí, když hrajeme systémem 4-5-1 než 4-4-2. S pěti hráči v záloze to umíme líp zkombinovat a hrajeme dost do stran. I když vím, že třeba doma to vyžaduje hrát na dva útočníky. Ale zároveň vím, že tohle je samozřejmě věc trenéra.



Ale to byste museli útočníka vpředu podporovat a to v poslední době většinou nebylo.

Je to váš názor, ale asi máte pravdu.



Stále se zdá, že mužstvo není v optimální pohodě.

Po vyřazení v evropském poháru nám chybí klid a pohoda. Ta zatím není.



Po reprezentační přestávce jedete na Spartu. Co tam očekáváte?

Radši bych tam hrál otevřený fotbal než pouze bránit. Věřím, že si přivezeme bod.

VLASTIMIL CAKL