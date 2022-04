Úvod zápasu přesto vyšel mnohem lépe pro hostující tým. Hned v 1. minutě se ve stoprocentní gólové šanci ocitla pravá záložnice Čertic Michaela Žižková, její zakončení však orazítkovalo tyč domácí branky. Jen o 4 minuty později však už Velká Lečice prohrávala. Před velké vápno vyražený míč po pěkné spolupráci Žižkové s Tvarohovou poslala nekompromisní ranou do šibenice domácí branky Tereza Schmidtová – 0:1.

Inkasovaný gól domácí soubor rozhodil a ve svém snažení marně hledal především přesnost. Hra se odehrávala převážně mezi vápny a aktivnějšími byly fotbalistky hostí. Ve 23. minutě za to byly odměněny druhým gólem, kdy pozorná a důrazná Kristýna Janečková uklidila za záda bezmocné domácí gólmanky míč vyražený po předchozí střele jmenovkyně Vrbové – 0:2. Do konce poločasu si již jablonecký Čert Fénix v klidu hlídal své vedení a domácí do žádného náznaku šance nepustil.Druhá půle přinesla o poznání živější projev děvčat Velké Lečice, který narážel na poctivý a bojovný kolektivní výkon hostujících hráček.

Velké šance se však nerodily. Když už se zdálo, že utkání dospěje do konce výsledkem, který určila už první půle, domácí tým závěr notně zdramatizoval. Minutu před koncem řádné hrací doby zakončila vlastní akci vysláním míče na branku Čertic zkušená exligistka Jana Smíšková, její spoluhráčka těsně před brankou zdařile clonila a mezi nohami propustila „kulatý nesmysl“ až za brankovou čáru – 1:2.

Do toho začalo mírně pršet, a tak rozhodčím nad rámec řádného herního času nastavená minuta signalizovala pro hostující sestavu na hřišti stupeň nejvyššího nebezpečí. Kluzký terén však činil potíže oběma stranám a tak i přes závěrečný nápor fotbalistek Velké Lečice hostující tým své cenné vítězné body ubránil.

Sestava TJ Čert Fénix: Hanušová – Jindrová, Fabianová, Tvarohová, Třísková – Vrbová, Žižková, Schmidtová – Janečková, hokejově střídaly ještě Bartošová, Klabanová a Jeriová.