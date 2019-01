JABLONECKO - Fotbalisté Držkova zažili famózní podzim a v polovině soutěže jsou první. Naopak nepovedenou první polovinu měli hráči z Tanvaldu, kteří nezískali ani bod. První podzimní kolo zakončilo kolotoč první poloviny ročníku I. B třídy skupiny východ. V něm se dařilo zejména hráčům Držkova, kteří soutěž vedou s jednobodovým náskokem, před druhým ambiciózním Jablonečkem. V horní polovině tabulky jsou z jabloneckých týmů ještě Plavy, kterým patří sedmá příčka.

Držkov je po podzimu první a radost z toho mají i hráči Škaloud (č. 8) a Somr (zcela vpravo). | Foto: Antonín Bělonožník

Jablonec n. J. – Tanvald 0:6 (2:0)

Tým, který ztratil vloni postup do I. A třídy až v posledním kole, byl obrovským favoritem. Přesto byli hosté ve hře překvapivě vyrovnaným soupeřem. Po nešťastném úvodním gólu inkasovali hosté gól do šatny až v prodloužení prvního poločasu z PK. Úvod druhého patřil Tanvaldským, kteří během deseti minut promarnili 3 „tutovky“ a naopak místo alespoň vyrovnání inkasovali potřetí. Jablonec hrál trpělivě a téměř každou chybu v rozehrávce hostů neomylně trestal. V závěru hostům docházely síly což domácí využili ke zvýraznění skóre. Tanvald mohl v utkání nejméně 4krát skórovat, na druhou stranu mohli také hosté prohrát i výrazněji, nebýt skvělého výkonu gólmana. Branky: 3., 44. (PK) a 87. Trepera, 60. Prokůpek, 62. J. Vrána, 82. Čermák. ŽK: 1:3. Diváků: 150. Tanvald: Koželuh – Poláček, Gombala, Fisch L., Schmied, Prusík, Řezáč, Doleček (80. Fisch J.), Svoboda, Kristek (65. Jodas T.), Kašpar (75. Ducháček)

Plavy A – Mšeno B 4:0 (0:0)

Domácí se do soupeře pustili s vervou a velkou chutí a během patnácti minut měli čtyři ložené šance z nichž dvě zahodil Tomíček. Hostující brankář podával velmi dobrý výkon a svůj tým podržel a první půli udržel čisté konto. Po změně stran domácí svůj přístup změnili a v 54. minutě Jón rozvlnil přízemní střelou síť za zády Ryšavého. Klíčový moment zápasu nastal v 58. minutě, ve které byl po druhé žluté vyloučen Kouřil. Domácí hráli o deseti lépe, než v plném počtu, a ještě v téže minutě dal Tomíček druhý gól Plavů. V 66. minutě po akci Tomíček Harik zvyšoval posledně jmenovaný již na 3:0. Následně měli hosté několik šancí, ale domácí brankář Lejsek udržel čisté konto a štěstí při něm stálo i v 73. minutě, ve které Fedák zahodil pokutový kop. Následně se na sebe hostující hráč rozzlobil a nechal se vystřídat. Domácí v 85. minutě pečetili své zasloužené vítězství. Branky: 54. Jón, 58. Tomíček, 66. Harik, 85. Černý. Rozhodčí: Král. ŽK: 3:2. ČK: 1:0 (58. Kouřil). Diváků: 130. Plavy A: Lejsek – Pitro, Černý, Votoček, Jelínek – Jón (83. J. Konopásek), Tomíček (86. Král), Šimerda, Harik – Kouřil, O. Konopásek (78. Benda). Mšeno B: Ryšavý – Vaněk, Hýř, Kubín, Viktora – Fedák (73. Peroutka), Gottwald (62. Tomeš), Uko, Čech – Koudelka, Svozil.

Rovensko – Ž. Brod B 4:2 (0:2)

Hosté podali v první půli velmi dobrý výkon a brankami Pavla Vozky a Palduse vedli v poločase 2:0. Domácí po změně stran vyvinuli tlak a v rozmezí dvou minut srovnali. Branky: 58., 60. a 79. L. Malý, 86. Skalický – 7. P. Vozka, 21. Paldus. Rozhodčí: Mikule. ŽK: 2:1. Diváků: 80. Ž. Brod: Koťátko – Halama, Paldus, P. Vozka, Ježek – O. Vozka, Maryško, Havlíček, Tunka – Kobrle, Linka.

Mírová – Jenišovice 4:2 (2:0)

Domácí byli v prvním poločase jasně lepší. Hosté začali hrát až za stavu 0:4, ale to už nešlo s výsledkem nic moc udělat. Navíc začali o deseti, neboť stoper Vaněček přijel na zápas se zpožděním, protože si myslel, že je výkop později. Do té doby hosté náporu odolávali, ale ve 35. a 39. minutě inkasovali. „Potřebovali bychom v áčku, aby měli hráči srdce kluků z B týmu,“ posteskl si trenér Jenišovic Stanislav Karela. Branky: 35. Kovačík, 39. D. Zelnický, 60. Hejduk, 70. M. Kovář – 75. Burnus, 80. Prkno. Rozhodčí: Čurda. ŽK: 2:1. Diváků: 80. Jenišovice: Bočok – D. Hanuš, Flodrman st., Vaněček, Patka – Obršlík, Burnus, Kalousek, M. Hanuš – Prkno, Pekař (68. Imlauf).

Držkov A – Malá Skála A 4:0 (3:0)

Nečekaným lídrem podzimní sezony se stali fotbalisté Držkova. Domácí se ujali vedení již ve 4. minutě, kdy se střelecky prosadil Škaloud. Další branku viděli zkřehlí diváci ve 22. minutě, to se trefil Horoščák. Třetí branku přidal hostům na cestu do kabin Bodinger. Stejný hráč pak ve druhé půli dal čtvrtý gól půlmistra. „Po celý zápas jsme byli lepší a hosty prakticky k ničemu nepustili. Brankář Šverma likvidoval jen dvě střely, jinak byl bez práce. My jsme měli i další šance, a ty největší nedali Bodinger a Horoščák,“ zrekapituloval poslední zápas sezóny spokojený trenér Petr Černý a dodal: „Musím kluky pochválit, dřeli celý podzim a zaslouženě jsou tam, kde jsou.“ Branky: 4. Škaloud, 22. Horoščák, 45. a 65. Bodinger. Rozhodčí: Rozkovec. ŽK: 0:4. Diváků: 40. Držkov: Šverma – Dvořák, Hlubuček, Somr, T. Prousek – Bodinger, Škaloud (61. P. Prousek), Machačka, Kořínek – Linhart (71. Vrbata), Horoščák (73. Pala). Malá Skála: Krauze – Cafourek, J. Kotrba, Mrkvička, M. Havlík (72. Šťastný) – L. Havlík, Vepřek, Šída, Makula – Z. Kotrba, Daníček.