Jablonec n. N. - Obrana hostů hořela jako papír. V druhém poločase se jejich výkon zlepšil, ale i tak se jim několik šancí podařilo spálit.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv



Další nepovedený venkovní zápas krajského přeboru sehrál Brod ve Skalici. Hosté hráli v prvním poločase tragicky asoupeř snadno střílel branky. V 11. minutě Brod ztratil míč na polovině soupeře a domácí vykombinovali středem brodskou obranu, která hořela jako papír. O minutu později přišel další laciný gól, kdy znovu obrana Brodu rychlostně nestačila soupeři. Zmar Brodu dovršila hrubka brankáře Kopala ve 20.minutě, a tak bylo za stavu 3:0 prakticky po zápase.

Brankář chybu napravil

Domácí měli další dvě šance, ale tentokrát Kopal svou chybu napravil. Tutovku měl v 35. minutě Havel, ale střílel do boční sítě. Ve 42. přišel další laciný gól do sítě Brodu a schylovalo se k debaklu.

Druhý poločas, po velkém střídání, už měl výkon ze strany Brodu jiné parametry. Těžko říci, jestli domácí tak polevili, ale šance měl jen hostující tým. V 50. minutě dal Havel břevno. Pak měl šanci Kysela. V 60. obešel Šefr brankáře, ale trefil jen tyč prázdné branky domácích. V 77. minutě snížil Kysela. Pak běžel sám na branku Skalice Kotlár, který chtěl nahrát Setrovi. A ten mohl dát do prázdné branky. Jenže to udělal tak nešťastně, že míč nahrál brankáři Skalice přímo do ruky. V poslední minutě byl stažen ve vápně Šilhán a Havel snížil na konečných 4:2. Každopádně Brod ve Skalici, i přes zlepšený výkon ve druhém poločase, zklamal.

Sestava Brodu: Aubrecht (50. Makula), Maryško, Šilhán, Král, Šavrda (46. Musílek), Havel, T. Kotlár, Picek, Kysela, Šimek (46. M. Šefr)

Rozhodčí: Čurda ŽK: 3:0. Diváků: 73