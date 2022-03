Lukáš Brož začal s fotbalem v sedmi letech v Lomnici nad Popelkou. Ve čtrnácti přestoupil do mládeže FK Jablonec. Tam prošel staršími žáky a dorostem. S ním vykopal extraligu dorostu. Protože na FK v té době nebyl B tým, tak šel hrát divizi do Velkých Hamrů. Pak se do FK vrátil na přípravu A týmu, ale kvůli zranění víc jak rok nemohl hrát. Podstoupil dvě operace, menisku a křížového vazu. A pak už se do A týmu nevrátil. Jeho fotbalová kariéra trvá už třicet let.