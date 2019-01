Jablonecko - V utkání Tanvaldu s Lučany se dočkal Alekos Zogas svého stého gólu v Lučanech.

Camel porazil v domácím utkání Josefův Důl (v oranžovém) výsledkem 11:2. | Foto: DENÍK/Martin Bergman

Hodkovice – železný Brod B 0:3 (0:2)

Hosté nastoupili v Hodkovicích už s jistotou postupu do I. B třídy, ale převahu na hřišti neměli. Hrála se vyrovnaná partie, ale domácí se trápili v koncovce, kdežto Železný Brod v ní byl téměř stoprocentní. Obávaný kanonýr Petr Kuhn z Brodu se dokázal opět dvakrát prosadit a pomohl tak výrazně k výhře svého týmu.

Branky: 23. a 88. Kuhn, 33. Hadač. Rozhodčí: Lebeda, bez karet. Diváků: 70. Hodkovice: Kvapil - Řepka, Bouška, Pešek (74. Vojtíšek), Škopan - Chlum, Charouz, Dostrašil, Spodich (37. Mariňák) - Dzurilla, Žabka. Ž. Brod: Kordík - Halama, Hadač, Picek, Javůrek - Podstavek, Havlíček (62. Patlejch), Tunka, Aubrecht - Kuhn, Mařík.

Smržovka – Velké Hamry B 2:0 (2:0)

Domácí vstoupili do utkání tlakem na hostující branku a už v 11. minutě se dostali do vedení. Domácí i po vedoucí brance měli stále menší převahu a ve 32. minutě vstřelili po krásné akci branku Hrabánkem. Hosté si do poločasu vypracovali jednu nebezpečnou akci. Po přestávce se hra nezměnila, domácí měli stále převahu, ale branku už nevstřelili a utkání se v klidu dohrálo. Domácí hráči tak uspokojili domácí fanoušky a odčinili minulou domácí prohru.

Branky: 11.a 32. Hrabánek. Rozhodčí: Mohr, bez karet. Diváků: 130. Smržovka: Babka - Jabálek, Patočka, Dressler (37. Kovařík), Červenka - Štěpánek, Picka P. (73. Novák), Kedroň J., Hrabánek – Picka J., Kedroň L. V. Hamry: Pohl - Chvojka, Fučík, Hnídek, Pešat - Szirti, Bajzik Kavan, Prousek - Baštovanský, Tiltbach.

Kokonín A – Držkov B 7:0 (4:0)

Utkání, ve kterém Kokonín potřeboval bodovat, aby potvrdil druhé místo v tabulce, začalo celkem jednoznačně. Domácí hráli líbivý kombinační fotbal, což jim soupeř svou hrou bez pohybu usnadňoval a v sedmnácté minutě již Kokonín vedl 3:0 po brankách Ondry Berndta a Pavla Štryncla, který se trefil dvakrát. Do přestávky ještě skóroval hlavou pod břevno Aleš Paldus a poločasové skóre tak bylo 4:0. Po přestávce byl obraz hry stále stejný, Kokonín se bavil fotbalem a Držkov čekal na konec utkání. Branky přidali ještě Pavel Mrklas, znovu Aleš Paldus a Venca Tomiška. „Kdyby se naši kanonýři neobávali toho, že se za hattrick platí v kabině láhev něčeho dobrého, mohlo být skóre ještě vyšší, takhle Pavel Štryncl a Aleš Paldus již své další šance neproměnili,“ uvádí web týmu Kokonína.

Branky: 15. a 17. Štryncl, 43. a 64. Paldus, 8. Berndt, 63. Mrklas, 76. Tomiška. Rozhodčí: Linhart. ŽK: 0:1. Diváků: 70. Kokonín: Spanilý - Chuchla, Mokráň, Šilhán J., Beníšek (55. Kumstát) - Tomiška, Berndt, Mrklas, Štryncl - Paldus (65. Maixner) , Šilhán M. Držkov: Mrkvička - Prousek T., Stumer, Nykodým, Prousek Pa. - Linhart, Škarvada, Pala, Fišer (50. Landovský) - Prousek Pe., Machula.

Janov–Kořenov 2:1 (0:0)

Janov byl v zápase fotbalovější a měl více ze hry, jenže hosté statečně drželi bezbrankový stav až do samotného závěru utkání. Pak přece jen přišla branka do hostující sítě, kterou v 85. minutě vstřelil Svoboda. Jenže minut před koncem se Kořenov probojoval do domácího vápna a následovala podle všeho přísná penalta, kterou proměnil Věneček. Domácí se ale s remízou nechtěli smířit a v 91. minutě se jim nabídla taktéž možnost pokutového kopu. K němu se postavil Petr Kovalda a svým gólem zařídil výhru Janovu.

Branky: 85. Svoboda, 91. Kovalda (PK) - 89. Věneček (PK). Rozhodčí: Vasko, ŽK: 1:1. Diváků: 60. Janov: Ducháček - Dejmek, Martínek M., Čermák, Martínek R. (53. Janoušek) - Zámečník, Svoboda, Nitsche, Majer - Suchánek, Elgheriani (76. Kovalda). Kořenov: Bradáč - Posejpal, Věneček, Kučera, Klinger - Žilla, Malec, Černý, Aubrecht (56. Říha) - Kovačík, Fojtík.

Pěnčín B – Rychnov 1:1 (0:1)

Konečný nerozhodný výsledek je spravedlivým vyústěním dění na hřišti. Hosté se ujali vedení těsně před odchodem do kabin, kdy se trefil Kubát. Druhé dějství bylo ovlivněné stále se měnícím počasím. Po čtvrt hodině hry byl zápas na několik minut přerušený pro velmi silný déšť a tato pauza byla domácím ku prospěchu. Nejenže v 72. minutě vyrovnal Pleštil, ale v poslední desetiminutovce vytvořil Pěnčín drtivý nápor na branku Rychnova, ale další branka už nepadla.

Branky: 72. Pleštil - 42. Kubát. Rozhodčí: Lebeda. Diváků: 20. Pěnčín: Bukvic - Lang, Jiskra, Dočkal, Matějček P. - Pleštil, Bugár, Kubišta, Šikola - Růžička, Cejnar. Rychnov: Lumnitzer - Cakl, Kubát, David, Mahdal - Knotek, Strnad, Kalina, Ondřej - Drahoňovský, Lumnitzer ml.

Camel – Josefův Důl 11:2 (3:2)

Camel se konečně sešel a na hřišti to bylo znát. Drama se tentokrát nekonalo, i když první dva rychlé góly utkání zaznamenal dobře hrající Bělohradský z týmu Josefova Dolu už v 8. a 15. minutě na 0:2. To ale bylo od hostů vše, Camel zabral a začal konečně proměňovat šance. První se přesně trefil ve 30. kapitán Staněk. Véle ho napodobil ve 38. a ve 44. minutě dalším gólem. Stejný hráč uzavřel výsledek prvního poločasu. Celý druhý poločas se už odehrál za herní převahy Camelu a skóre začalo narůstat od 58., ve které završil první hattrick Véle. Další „banány“ na sebe nedaly dlouho čekat v podobě nového hatricku Poláčka v 61., 67. a 72. minutě a Špára technickou střelou hned vzápětí v 73. přidal další, už v pořadí osmý gól Camelu. Staněk také nelenil a své sólo s jistotou proměnil na 9:2. V 81. Janků pak dal 10. gól Camelu a stejný hráč v 86. stanovil z penalty konečný výsledek utkání na 11:2. Camel tentokrát zářil a udělal radost svým věrným příznivcům.

Branky: 38., 44. a 58. Véle, 61., 67. a 72 Poláček, 30. a 75. Staněk, 81. a 86. (PK) Janků, 73. Špára - 8. a 15. Bělohradský. Rozhodčí: Kafka, ŽK: 2:2. Diváků: 100. Camel: Novák L. - Trojan, Mach, Lipský (72. Čárný), Flek - Hotový (55. Špára), Houžvička, Janků, Beran (60. Poláček) - Staněk,Véle. Josefův Důl: Némt - Augsten, Rapčan, Artl, Moudrý - Čvirk, Jurák, Bělohradský, Scholze - Efenberk , Řeháček.

Tanvald – Lučany 8:1 (5:1)

Hosté se ujali vedení již ve 3. minutě, kdy nařízený pokutový kop proměnil Alekos Zogas. Pro tohoto střelce to byl jubilejní gól s pořadovým číslem 100, který vstřelil v dresu Lučan, ale pouze v dresu dospělých, což je obdivuhodné. Domácí se po inkasované brance rychle oklepali a v 8. minutě vyrovnali zásluhou Borského. Tanvaldští se do soupeře zakousli a do poločasu stihli nastřílet pět branek. Obraz hry se nezměnil ani ve druhém poločase, domácí se však dlouho předháněli v zahazování vyložených šancí. Střeleckou smůlu Tanvaldu tak až 67. minutě prolomil Jech. Domácí do konce zápasu přidali ještě dva góly, kdy konečný účet uzavřel střídající Sklenička. Domácí tak potvrdili zlepšenou formu z minulých zápasů a zaslouženě brali tři body, hattrickem se blýskl Pácal.

Branky: 41., 42. a 45. Pácal, 28. a 71. Prusík, 8. Borski, 67. Jech, 86. Sklenička - 3. Zogas (PK). Rozhodčí: Hušek, ŽK: 1:1. Diváků: 50. Tanvald: Pohořalý - Ducháček, Gombala, Řezáč, Jodas - Borski, Prusík, Kristek, Pácal - Jech (68. Sklenička), Poláček. Lučany: Jabluňka - Lukáš, Lejsek (46. Řezníček), Cicvárek, Bělík - Horký, Ziogas, Sochůrek, Vávra - Novotný, Hillebrand.