Do městečka na stejnojmenné řece se tradičně sjíždějí fotbalistky různých výkonnostních úrovní, tedy od nejnižších soutěží až po 2. ligu. A nejinak tomu bylo i letos. Většina týmů tím vlastně zahajuje svou přípravu po zimní pauze zasvěcené vánočním svátkům a přechodu kalendářních let.

Stejně to letos bylo i u TJ Čert Fénix. Fotbalistky tohoto klubu se ke svému prvnímu novoročnímu tréninku sešly den před svou turnajovou účastí, tedy v pátek 10. ledna. „Na holkách byla pauza určitě znát. Herně nijak zvlášť nepropadaly, ale doslova tragická byla jejich koncovka. Zápolíme s nesmírně malou efektivitou opravdu dlouhodobě, ale teď v Sázavě to byl skutečně extrém. Na druhou stranu hlavním cílem bylo nakopnout se zase do soutěžního módu a prostě si zahrát v silné dívčí konkurenci a to se určitě podařilo!“, zhodnotil stručně vystoupení svých Čertic trenér Jan Štol. TJ Čert Fénix v konečném účtování obsadil 8. místo. Suverénními vítězkami turnaje se staly druholigové fotbalistky FK Čáslav.

Kapitánka vyhrála

Čertice si ze Sázavy odvezly alespoň jednu individuální cenu, byť není zrovna až tak moc fotbalová. MISS turnaje totiž byla během závěrečného ceremoniálu vyhlášená jejich kapitánka Tereza Schmidtová.

TJ Čert Fénix: v sestavě: Adriana Veselá – Veronika Runčíková, Marie Ščuková, Tereza Schmidtová, Michaela Žižková, Eliška Živělová, Lucie Fabianová, Michaela Třísková a Aneta Míčová. Realizační tým tvořili Jan Štol, Karel Vodrážka, Adam Aubrecht a Věra Míčová.