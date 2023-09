Fotbalové derby Slavia – Sparta skončilo remízou 1:1. Zápas, v němž se nehrál fotbal, ale provázely ho nechutné scény, rozhodovaly penalty. Emoce hráčů odsoudil i předseda Okresního fotbalového svazu Jablonec Ladislav Čičmanec: „Je to velká ostuda českého fotbalu. Tímto způsobem se ani hráči, ani lavičky nemůžou chovat. Je to nepřístojné, je to poškozování produktu, kterému se říká český fotbal.



Zaslouží si diváci takové divadlo?

Diváci chodí na stadion a na takové, jako jsou Krejčí, Bořil a další, tak na ty není nikdo z nich zvědavý. Každý z fanoušků chce vidět seriózní chlapský sportovní boj na hřišti, ale to, co předvedli hráči a lavičky Sparty a Slavie, s tím nemělo nic společného, ať se takoví fotbalisté věnují raději kung fu.

V hledišti byly děti…

Ty, bohužel, neviděly fotbal, ale nemilosrdný boj, který přerůstal v agresivní, nekontrolovatelné chování dospělých fotbalistů. Hráčů, kteří se akorát teď vymlouvají na emoce a na to, že to k fotbalu patří. My jsme lidi, nejsme zvířata. Jenom zvířata nejsou schopná své emoce ovládat a jednají pudově. To, co předvedli fotbalisté, kteří si navíc říkají profesionálové, v tomto derby, to bylo jen a jen pudové chování. Se sportovním chováním to nemělo nic společného. Pouze svým chováním poškodili jméno českého fotbalu.

Co byste jim doporučil?

Přál bych jim, aby v neděli večer raději sledovali zápas Liverpool – Westham, ve kterém hráli i čeští hráči, například Souček. Jejich fanoušci viděli chlapské souboje, žádné veliké protesty vůči rozhodčím, žádné kecy.



V českém derby to bylo všechno jinak…

V derby Slavia – Sparta měli někteří hráči zbytečné řeči už od začátku. Krejčí útočil na rozhodčího, z týmu Slavie to samé. Pořád se jim něco nelíbilo, něco kritizovali, stále měli nějaké připomínky. Asi si o sobě myslí, že jsou tak chytří. Nebo jsou to primitivové? Nemám pro ně jiný výraz. Ať si jdou hrát fotbal někam do pralesa.



Jak jste to prožíval u televizní obrazovky?

Já jsem se v tomto případě za český fotbal styděl. A když pak tohle vidí fotbalová mládež, tak to zrovna pro ni není ten správný vzor v našich profesionálních fotbalistech a trenérech.



Jak hodnotíte rozhodčí?

I když rozhodčí možná udělal chybu a možná mohl Slavistu vyloučit, tak ale nic neovlivnil. Pouze řešil to, co tam hráči předváděli. Mohl dát padesát žlutých a deset červených a udělal by z toho totální frašku. Tentokrát se ale týmy nemohou vymlouvat, že rozhodčí něco totálně spackal.



Jaké tresty byste navrhoval?

Myslím, že největším trestem by pro hráče, kterých se tento skandál týkal, bylo je veřejně odsoudit. A to my tady u nás neumíme. Bylo by dobré, aby to zaznělo veřejně v různých sportovních pořadech, např. Dohráno a dalších. Tam si ale, bohužel, zvou moderátoři jen takové bývalé profesionální hráče a trenéry, kteří toho moc neřeknou. Ale nazývají je fotbalovými experty.



Který z hostů se vám líbil?

Nejlépe se k tomuto incidentu vyjádřil Zdeněk Folprecht. Ten na rovinu řekl, že, pokud by se přijel na tento zápas podívat někdo ze západní Evropy, tak by se pouze zeptal: „Co to je? To je první liga? Co to tady předvádíte? To nemá s fotbalem nic společného! Když tam sedí Rajnoch nebo jemu podobní experti, včetně trenéra Rady, který se k tomu také v mediích už vyjadřoval, tak takoví nikdy na rovinu neřeknou, co si o tom myslí a nebudou kritizovat

Které hosty byste v těchto pořadech rád viděl vy?

Do takových pořadů by měli chodit nezávislí lidé, kteří tomu rozumí. Měli by takový incident zkritizovat, zdůraznit, že to není obrázek českého fotbalu, ale pouze zaujetí několika jednotlivců. A já doufám, že český fotbal má úplně jinou úroveň. Diváci chtějí kritiku slyšet, správnou, ostrou, pravdivou, přiměřenou a slušnou. Nebudeme si nalhávat, že to byl souboj, že to zavinily emoce a že se to mělo očekávat.



Co se dá udělat pro diváky?

Já už jsem moderátorovi tohoto pořadu sám několikrát psal, ať si tam pozve někoho, kdo se nebojí mluvit. Třeba Milan Luhový nebo i Karel Šíp, ti by mohli říct svůj názor. Ale takový Rada to neřekne, protože sám má máslo na hlavě.



Nekazíme si produkt sami?

Určitě ano, v tom má pravdu Mirek Pelta, který říká: „Chlapi, fotbal je produkt, nekažme si ho. Řešme si to mezi s sebou a ne veřejně. Myslím si ale, že veřejná kritika nepříčetného chování není nic špatného. A někdy může produkt i posílit. Já požaduji, aby společnost takové jednání odsoudila veřejně, v médiích i jinak.