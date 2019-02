Jablonecké čeká v úterý další zápas. Sparta přijela s tím, že v Jablonci to mají týmy těžké.

HET liga - Sparta v Jablonci | Foto: Petr Zbranek

Sparta vyhrála zaslouženě, říká Zdeněk Klucký, trenér FK Jablonec:

„V tomto zápase jsme si nechali hned ve třetí minutě vstřelit branku od Šurala, v 16. další zase od něj, takže jsme 2:0 prohrávali. Když takhle rychle prohráváte, to není nikdy dobrý start pro mužstvo. Ale nemyslím si, že by naše hra byla úplně špatná. Jen jsme potřebovali vstřelit kontaktní gól, abychom dostali Spartu pod tlak. Ale to se nám, bohužel, nepovedlo. Měli jsme v první půli velkou šanci, ale Doležal netrefil prázdnou branku. O poločase jsme si k tomu něco řekli a kluci šli do druhé půle s odhodláním, že se pokusí skóre změnit. Začátek druhé půle pro nás nebyl špatný. Měli jsme další šanci, když šli naši tři hráči na jednoho, Michal Trávník to vyřešil, jak nejhůře mohl, střílel z dálky, i když mu tam nabíhali Tecl a Mihálík. Byla ¨to další promarněná šance, takže jsme Spartu nechali u dvougólového vedení. V závěru jsme dali ještě na hrot vysokého Kouřila a chtěli jsme zkusit na něj vysoké míče. Ale dostali jsme třetí gól ze špatné střely „malá domů“. Sparta nám dnes vstřelila tři branky a vyhrála zcela zaslouženě. Do zápasu jsme šli s tím, že Spartu hrát nenecháme, nalezeme na ní a budeme hrát aktivně. Ale ta branka už ve třetí minutě, to je pro každý mančaft vždycky sprcha, která s ním otřese. Dělali jsme chyby vzadu v defenzívě a to se nám v minulých zápasech nestávalo.

A jestli se na Trávníka zlobím? To bych se mohl zlobit i na některé další hráče, třeba na Doležala. Ale určitě si k tomu na tréninku něco řekneme. Teď nás ale čeká už v úterý další utkání a na to se musíme zaměřit. Vyřešil to špatně a hlavně on si to musí uvědomit. Ale fotbalový život jde dál. Je škoda, že jsme se Spartou nehráli před měsícem. Už v zápase s Plzní ukázala, že hraje velmi dobře, i když prohrála. Její hra se zvedla. Ale my jsme ji ještě navíc k vítězství dnes pomohli.

„V Jablonci to nemá nikdo jednoduché,“ říká trenér AC Sparta Praha fotbal, a.s. Andrea Stramaccioni:

My jsme si tento týden s hráči říkali, že tady v Jablonci můžeme navázat na zápas s Plzní. Podle toho, v jakém světle se tady ukážeme, můžeme všem dokázat, jak pracujeme a jak se zlepšujeme. A to se nám, i díky tomuto výsledku povedlo. Náš tým se zlepšuje zápas od zápasu. Je důležité, že máme společně už odehráno víc utkání. Jsem rád, že nám to funguje směrem do defenzívy. Dnešek to potvrdil, protože v Jablonci to není jednoduché a i Plzeň tady měla velké problémy. Každý, kdo chce být ve Spartě, musí udržet vysoký standard v úplně každém zápase, do kterého nastupujete. Od začátku jsme chtěli hrát agresivně směrem do ofenzivní fáze. To bylo moc důležité, i když ne vždycky se vám tato strategie podaří proměnit ve dvě branky, jako se to dnes podařilo nám dnes. My potřebujeme změnit naše naladění ve venkovních zápasech, protože v některých předcházejících jsme tak dostatečně agresivní nebyli. A jsem rád, že se to dnes změnilo. A k Davidu Lafatovi? Jestli ho nahradí, jako střelce branek, Šural? David Lafata je náš nejlepší střelec. Lafi je Lafi, zůstává kapitánem tohoto týmu, ale hledáme další typologii hráče na post devítky. V týmu jsme o tom s hráči i se Šurim mluvili a nejlepší odpověď na to, jestli může Šuri na tento post nastoupit, byl jeho výkon Šurala a jeho dnešní hattrick. Jsem za to velmi rád, ale i za celý tým. Všechny gratulace po zápase mířily k Pepovi. Mně potěšilo nejvíc to, že jsme jako tým dokázali dát tři branky a dobře pracovat. Pro mužstvo je to velmi důležité a pro Pepu navíc ještě z toho pohledu, že potřeboval dát gól, aby se taky dostal ze situace, ve které, stejně jako další útočníci, byl. No a on dal dokonce góly tři. Škoda, že se nám zranil útočník Václav Kadlec, který z hřiště odcházel se slzami v očích. Přejeme mu hodně štěstí a budeme pracovat tak, aby byl zpátky co nejdřív. Se zadním stehenním svalem je to těžké, není to jeho první zranění tohoto svalu, takže dobře věděl, co bude následovat. Navíc byl teď ve velmi dobré formě.