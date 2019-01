Jablonec n. N. - Hlavní kouč fotbalové reprezentace do 21 let zveřejnil nominaci na nadcházející dva kvalifikační zápasy o mistrovství Evropy 2013 v Izraeli. Proti Černé Hoře a Walesu dostali důvěru také čtyři hráči Baumitu Jablonec.

Trenér reprezentace do 21 let Jakub Dovalil. | Foto: DENÍK/Martin Bergman

Potěšující zprávou pro jablonecké fanoušky je fakt, že záložník Ondřej Vaněk zvládl překonat těžké zranění ramene a probojoval se do základní sestavy prvoligového áčka. I díky jeho posledním výkonům si jej trenér Dovalil opět vyhlédl do kádru jedenadvacítky. Vaněk tak splnil oba cíle, které si dal při rekonvalescenci svého zranění.

V nominaci nechybí také další jablonecké stálice brankář Roman Valeš, který by se mohl postavit mezi tyče, protože není nominován Marek Štěch, dále obránce Filip Novák a záložník Jan Kopic. Při ideální konstelaci by tak mohla být více jak třetina hráčů na hřišti právě z Jablonce!

Trenér Jakub Dovalil měl však plno starostí s poskládáním nominace, protože řadu hráčů trápí zranění nebo se posunuli do národního A-týmu. „Citelné oslabení cítíme především ve složení našich ofenzivních řad, nicméně je to skutečnost, se kterou se musíme vyrovnat. Rádi bychom o našem postupu do baráže rozhodli již v Černé Hoře, nicméně je nám jasné, že to nebude v žádném případě jednoduché. Navíc Arménie se srpnovou výhrou ve Walesu přiblížila na rozdíl jen dvou bodů, což nás nutí hrát opravdu naplno. Každopádně nás čeká hodně práce, abychom nové hráče zapracovali do týmu a to především s ohledem na říjnovou baráž, kterou si doufám zahrajeme," prohlásil český trenér na webu fotbal.cz.

Zajímavá informace pro jablonecký fotbal přišla také od trenéra Michala Bílka po nominaci reprezentačního A-týmu. Samozřejmostí je, že nechybí úřadující nejlepší střelec první ligy David Lafata. Kouč Bílek však navštívil pondělní utkání Jablonce se Spartou, kde si všiml dalšího hráče Baumitu.

„Zaujal mě jablonecký stoper Beneš. Je to snad první obránce, který si téměř stoprocentně poradil s Kweukem. Zkrátka, tenhle fotbalista se mi jevil hodně dobře," řekl Michal Bílek pro iDnes. Uvidíme, zda se Benešovi podaří svými výkony prokousat do národního A-týmu.

Jedenadvacítka se sejde před závěrečnými duely kvalifikace v Praze na Strahově v pondělí 3. září dopoledne. „Odtud se tým prakticky okamžitě přesouvá do sportovního areálu Břízky v Jablonci, kde bude také v 17 hodin trénink," prozradil Deníku Petr Kovář, tiskový mluvčí reprezentace do 21 let. Příznivci českého fotbalu tak budou moci vidět hráče na živo ještě před kvalifikačními zápasy.

Plán zápasů ČR U-21 v kvalifikaci: pátek 7. září 16 hodin: Černá Hora „21" Česko „21" (City Stadium Nikšič). Pondělí 10. září 17.30 hodin: Česko „21" Wales „21" (Chance Arena Jablonec).

Nominace ČR U-21

Brankáři: Roman Valeš (Baumit Jablonec), Tomáš Koubek (Hradec Králové), Milan Heča (Slovácko); obránci: Pavel Čmovš (NEC Nijmegen), Michal Frydrych (Baník Ostrava), Lukáš Hejda (Viktoria Plzeň), Tomáš Holeš (Hradec Králové), Tomáš Kalas (Vitesse Arnhem), Jan Lecjaks (Young Boys Bern), Milan Nitrianský (Slavia Praha), Filip Novák (Baumit Jablonec); záložníci: Vlastimil Daníček (Slovácko), Marek Hanousek (Viktoria Plzeň), Jan Kopic (Baumit Jablonec), Lukáš Mareček (RSC Anderlecht), David Pavelka (Slovácko), Martin Pospíšil (Sigma Olomouc), Ondřej Vaněk (Baumit Jablonec), Egon Vůch (FK Teplice); útočníci: Josef Šural (Slovan Liberec), Jan Pázler (Dukla Praha), Stanislav Tecl (Vysočina Jihlava). Trenér: Jakub Dovalil.