Jsem z toho překvapený, nejprve to vypadalo na slušný zápas, včetně fanoušků. Pak se to ale schrulo právě mezi diváky. Nejvíc mě ovšem štve to, co se dělo mezi hráči, když na sebe najedou a rvou se. Derby se nepovedlo, bylo z obou stran až moc emoční. Podle mého názoru a podle naší okresní disciplinárky, když se hráči napadnou, tak by měli dostat stopku na tři, čtyři zápasy. A pokud by padala ještě vulgární slova a je to v zápise, tak to může být ještě horší.



Mohou být potrestáni i fanoušci?

Ty může potrestat jen domácí klub. Když nechytnou viníka a neprokáže se to, tak bude potrestán domácí oddíl a ten může dostat pokutu třicet, čtyřicet a víc tisíc.

A jakou pokutu může dostat rozhodčí?

O tom rozhoduje nejvyšší disciplinárka. A podle přestupu pak stanoví postih, třeba taky i finanční postih. A je nutné připomenout, že pokuty se dávají také třeba za vyloučeného hráče. Na okrese se platí například 150 nebo tři sta korun. Ale ve vyšších soutěžích jsou už ty částky daleko vyšší.

Co říkáte k chování kapitánů obou týmů?

Otřesné je, že se napadli právě kapitáni. Každému bych dal pět zápasů stopku za napadání, atakování, fauly. A ještě je možnost přímo jmenovitě, každému hráči dát individuální finanční postih, který musí hráč zaplatit, ne klub. A sazby jsou v disciplinárním řádu vysoké, mohou být od padesáti tisíc až do milionu.



Na derby byly i děti. Jaký to na ně může mít dopad?

Pro ně je to otřesný zážitek. Ale taky záleží na tom, jak jim to rodiče pak doma vysvětlí. Někteří mohou být tak oddaní svému týmu, že to ani s dítětem neproberou. A děti si pak myslí, že takové chování je normální.

Disciplinární komise už ohodnotila průběh drsného nedělního derby. Jak dopadla čtveřice mužů, kteří od rozhodčího dostali červenou kartu? Padlo toto rozhodnutí:

Oba kapitáni si nezahrají: Jan Bořil čtyři zápasy a Ladislav Krejčí dva zápasy. Asistent trenéra Pavel Řehák (Slavia) nesmí působit na lavičce v příštích dvou zápasech a na jedno utkání se nepodívá vedoucí A mužstva Miroslav Baranek (Sparta).

Souhlasíte s takovými tresty?

Čtyři zápasy beru s rozpaky, měli dostat tak pět, šest. Rozdíl trestů mezi oběma účastníky, to není dobře. Komise je měla potrestat oba stejně. Navíc jsou to ještě kapitáni. S osobními pokutami pro asistenty souhlasím. Co ale není ještě rozhodnuté, to jsou tresty pro fanoušky. Ti házeli sedačky a jiné předměty mezi příznivce Slavie. A za to zatím žádný trest udělený nebyl.