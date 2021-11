NEŽ DŮLEŽITÝ DUEL ZAČAL

„Ze soupeře máme respekt, jedeme sem ale s tím, že chceme uspět …“ řekl Petr Rada před utkáním a pokračoval: "Věřím, že nálada v týmu je dobrá, bojovná. Čeká nás velmi těžké utkání, soupeř je doma velice nepřijemný, hrál s Alkmaarem nerozhodně 2 : 2, což svědčí o jeho síle. V tabulce dánské ligy je čtvrtý, takže určitě to bude hodně těžký utkání."

Aby se na soupeřově hřišti cítili Jablonečtí lépe, doprovodila je skupina skalních fandů. A jejich „ zelená – bílá“ a další rýmovačky bylo slyšet od úvodního hvizdu. Zápas se vyvíjel ve vyrovnaném rytmu, hosté se snažili včasným napadáním narušovat kombinaci domácích. Ti pak vsazovali na rychlé výpady svých krajních útočníků. První taková šance přišla v 6. minutě, Hanuš byl pozorný. Ve 20. minutě přišla z podobné akce i další domácí velká šance – po úniku z levé strany směřoval balon před jabloneckou branku. Nabíhající Kamara z malého vápna v těžké pozici „dlouhou nohou“ naštěstí minul.

PRVNÍ PŮLE BEZ GÓLŮ

Podobnou akci předvedli i hosté Malinským na druhou stranu, k zakončení se ale nedostali. Hra však byla stále vyrovnaná, Jablonečtí se snažili důsledně bránit a využívali každou možnost k výpadům. V domácím týmu pak byli nebezpeční dva rychlí Nigerijci na stranách. A domácí přeci jen získávali územní převahu. Ve 34. minutě pak po centru z rohu nezasáhl míč ve výskoku brankář Hanuš, po odrazu od zad Holíka směřoval míč do jablonecké branky, ale tam Zelený vyhlavičkoval a stav se neměnil. Do dobré akce se dostali i Radův tým na druhé straně, k šanci hlavičkovat se dostal Hübschmann, ale bez úspěchu. V závěru poločasu Randers ještě přitlačili FK před jeho pokutové území, pěkný balon dostal mezi jablonecké beky Kehinde, Hanuš ale skvěle vyběhl a pokus o lob zlikvidoval. A protože těsně před poločasem střílel Odey těsně nad, šlo se do kabin za bezbrankového stavu.

ZA CHYBY SE PLATÍ

Branka však v těch chvílích visela ve vzduchu a poločas Jablonecké vysvobodil. Tušení se však naplnilo hned v první minutě druhé poloviny. Nedůraz v obraně FK, zátah Kamara po straně, centr pod sebe a střela nabíhajícího Hammershoy- Mistrattiho v běhu zblízka 1 : 0 ! A bylo hůř. Domácí si vytvořili převahu a v 53. minutě přišel druhý úder – po centru z pravé strany skákal s Kamarou do souboje Kubista a nešťastně si při tom srazil míč do vlastní branky. A bylo to 2 : 0 ! Hra domácích se zklidnila, získali převahu a hru měli i šance. Jejich pokusy v 64. minutě ale jablonecká obrana zlikvidovala. A Randers začali být až příliš jistí a klidní. O pár minut později mohl FK snížit, střelecký pokus Holíka z velkého vápna však šel těsně nad. A Čvančaru, který střídal Doležala, pak ve slibné pozici zblokoval domácí kapitán Marxen.

FANDILI DO PŮLI TĚLA

Snaha hostí a jejich mírný tlak ale přinesly úspěch. Krob zahrával rohový kop, Čvančara vyskočil nejvýše a prudce o zem poslal hlavou míč do sítě Randers – 2 : 1! Šance žila a jablonečtí fandové odhodili „dresy“ a byli do půl těl ! Jablonečtí dostali svého soupeře pod tlak a v 80. minutě měli kopat penaltu! Marxen zahrál v pokutovém území rukou, rozhodčí ale trestuhodně neviděL. Co nepřinesla osmdesátá minuta, přišlo o tři minuty později. Přílišný klid domácích byl potrestán a Jablonečtí se dočkali odměny. Nahozený balon za beky zpracoval Kratochvíl, obhodil si gólmana a vyrovnal stav utkání na 2 : 2.

V závěrečných minutách a v nastavení to pak byl spíše boj, ve kterém došlo i na červené karty. Domácí Odey se loktem ohnal po Krobovi a šel předčasně do kabin. O chvilku později zastavoval nedovoleně unikajícího hráče Kubista a po druhé žluté přišla taky červená a předčasně sprchy. Přání jabloneckého kotle „ my chceme gól , gól … „ již hráči v závěru splnit nedokázali. Svje fanoušky ale potěšili, odvážejí si z Dánska vydřený a zasloužený!

Randers FC : FK Jablonec : 2:2 (0 : 0)

Branky: 46. Hammershöy-Mistrati (Kamara), 53. V. Kubista (vla.) – 73. Čvančara, 83. Kratochvíl (Hübschman)

Karty: 17. Piesinger (RND), 36. Kallesöe (RND) – 79. Čvančara (JAB), 89. V. Kubista (JAB) 90+3. V. Kubista (JAB) 90+1. Odey (RND)

Randers FC: Carlgren – Kallesöe, Piesinger, Marxen (C), Kopplin – Tibbling (72. Lauenborg), Johnsen, Hammershöy-Mistrati (78. Egho), Kehinde – Kamara (72. J. Ankersen), Odey.

FK Jablonec: Hanuš – Libor Holík, V. Kubista, Zelený, Krob – Pleštil (87. Vaníček), Považanec (90+2. Surzyn), Hübschman (C), Kratochvíl, Malínský (90+2. Smejkal) – Doležal (63. Čvančara).

Rozhodčí: Grinfeeld – Hassan, Jarkoni (všichni Izrael).