Jablonec přišel o domácí vítězství nad Randers FC v samém závěru z nařízené penalty. Třetí souboj ve skupině Evropské konferenční ligy UEFA nakonec skončil remízou 2:2.

Jablonec měl na to tentokrát získat tři body. Ještě v poslední ze čtyř minut a 23 vteřin se snažili domácí něco vymyslet. Hráči Randers se ale úporně bránili až do závěrečného hvizdu a pojistili si tím zisk alespoň jednoho bodu.

Emoce v závěru utkání plály nejen na hrací ploše. Žlutou kartu vysloužil i jablonecký kouč Petr Rada. A aby v tom nebyl sám, přidal se i Tomáš Čvančara.

Jablonec zapisuje už třetí remízu 2:2 v řadě, po dvou ligových i pohárovou. Dnes to je ale pro Jablonecké škoda, ve druhém poločase totiž měli navrch. V 53. minutě poslal Tomáš Čvančara svým druhým gólem domácí do vedení. Jablonečtí poté měli zápas pod kontrolou a dokonce mohli svůj náskok i zvýšit. Randers dnes však hned třikrát zachránily tyče.



Když už to vypadalo, že svěřenci Petra Rady udělají velký krok k postupu ze skupiny, zahrál Kubista smolně rukou a penaltu proměnil rovněž dvougólový Stephen Odey. Remíza se však dá považovat za spravedlivou, zápas byl i po statistické stránce vyrovnaný.



I přes ztrátu dvou bodů v závěru má český celek základní skupinu nadějně rozehranou. Se čtyřmi body je aktuálně na druhém místě za vedoucím Alkmaarem.

Branky: 35. Čvančara (Považanec), 53. Čvančara (Krob) – 36. Odey, 90. Odey (pen.)

Karty: 61. Pilař (JAB), 90+3. Čvančara (JAB) – 67. Kallesöe (RND), 73. Marxen (RND)

FK Jablonec: Hanuš – Libor Holík, V. Kubista, Zelený, Krob – Pleštil (74. Malínský), Kratochvíl, Považanec, Pilař (77. Vaníček) – Čvančara (59. Nešpor) – Doležal (C) (77. Hübschman).

Náhradníci: Vajner, Ježek – Vaníček, Hübschman, Malínský, Smejkal, Surzyn, Nešpor, Haitl, Ali-Abubakar.



Randers FC: Carlgren – Kopplin, Piesinger, Marxen (C) (77. Graves Jensen), O. Bundgaard (46. Kallesöe) – Kehinde, Hammershöy-Mistrati, Johnsen (83. Egho), Tibbling (61. J. Ankersen) – Odey, Brock-Madsen (61. Onovo).

Náhradníci: Dakir, Söndergaard – J. Ankersen, F. Bundgaard, Egho, Enggaard, Graves Jensen, Kallesöe, Klysner, Lauenborg, Lauridsen, Onovo.



Rozhodčí: Aghajev – Zejnalov, Amirali (všichni Ázerbájdžán)