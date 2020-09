Ve druhém kole mistrovských fotbalových soutěží se opět zrodil kanonýr kola, hráč, který nastřílel nejvíc gólů. V zápase ČFL skupiny B, v němž jablonecká rezerva nastoupila doma proti Ústí nad Orlicí, (5:2) si hattrick na své konto připsal Nikolas Daníček. I když soupeř odjel s pořádnou nadílkou, zpočátku to na výhru jabloneckého béčka vůbec nevypadalo.



Jak hodnotíte vývoj zápasu?

Zápas se nevyvíjel podle našich představ, jako první jsme dostali gól a to jsme nechtěli. Moc se nám nedařilo kombinačně. Pak trenér vystřídal a nastoupil jsem já s Kinčlosem (Kinčlem). Nám se vstup povedl. Kinčlos mi nahrál a já jsem z toho dal vyrovnávací gól. Pak jsme si ale dali vlastní. Jsem rád, že jsme se z toho vůbec dostali a navíc ještě výsledek otočili a utkání dopadlo tak, jak jsme chtěli.



Jaké byly vaše tři góly?

Hrajeme v jedenácti, takže určitě jsem vstřelil góly i díky ostatním hráčům. Kinčlos mi nahrával hned na dva góly.



Sledujete, kolik vstřelíte v sezóně gólů?

Ne, to netuším. A kdy jsem dal hattrick? To už je tedy dlouho.



Kolik jste zaplatil do klubové pokladny?

Zatím jsem neplatil, ale určitě mě to čeká. David Skuhravý mě skásne. Hattrick jsem nijak zvlášť neslavil, spíš jsme slavili výhru a získané tři body. To bylo pro nás to nejdůležitější.



Na jakém postu hrajete?

V dorostu jsem byl v útoku a za jablonecký B tým střed zálohy.



Když dáte dva, tři góly, myslíte na to, že byste přidal ještě další?

Tak nad tím v utkání nepřemýšlím, hlavně, abychom dali branek co nejvíc.



Jaký zápas vás teď čeká?

Jedeme v sobotu pátého září do Velvar. Loni jsme s nimi hráli slušně, ale nakonec se nám výsledek moc nepodařil. Snad to letos napravíme a přivezeme body.



Jak vypadá váš týden, máte taky volný čas pro sebe?

V pondělí a v úterý byl trénink, středu máme volnou. Ve čtvrtek bude další, ostřejší trénink a v pátek pak už jen takový předzápasový, abychom se na zápas a soupeře správně naladili. Volný čas pro sebe mám hodně málo. Když ano, tak ho věnuji odpočinku a přítelkyni. Jsem rád, že má pro fotbal pochopení. Čtyřikrát v týdnu odjíždím ráno v půl sedmé do práce a vracím se po tréninku v osm hodin večer.