Železný Brod - Fotbalisté Železného Brodu si připsali druhou divizní výhru. Na domácím pažitu zdolali v derby liberecký VTJ Rapid 4:2. Důležité utkání dvou celků ze spodku tabulky tak vyhrál zástupce jabloneckého okresu.

Začátek zápasu začal náporem domácího týmu. Skórovat mohl již ve 3. minutě, kdy Havel ze strany přihrál před branku, ale Holeček ve vyložené pozici branku netrefil. V 5. minutě měl Brod přímý kop z velmi nadějné pozice, ale tradiční exekutor Maryško trefil jen zeď. Poté dostal míč za obranu Havel, ale bohužel špatně zpracoval míč, a tak se z nadějné pozice dostal až k pomezní čáře, odkud již soupeři nebezpečí nehrozilo.

V 7. minutě převaha Brodu vyústila v pokutový kop. Míč se po souboji na velkém vápně odrazil k Linkovi, který jej posunul do křídla Havlovi, jehož přihrávka směřovala před branku Rapidu. Před brankou hostí byli následně faulováni hned dva hráči Brodu, kteří by zakončovali naprosto sami. Na přední tyči byl nejprve faulován Holeček a následně na zadní tyči Hloušek. Rozhodčí Haleš posoudil penaltový zákrok hned ten první, který navíc odměnil červenou kartou pro hostujícího Hybnera. Penaltu následně proměnil Linka.

I po vedoucím gólu pokračovala převaha Brodu, který měl další tutovku v 28. minutě, kdy se po závaru před brankou hostí dostal k zakončení Kordík, který nechal vyniknout brankáře Rapidu Svobodu. Obránce Kordík byl následně u zrodu druhého gólu, když po své straně vyvezl míč na polovinu Rapidu a jeho následný křižný centr našel Holečka, který se poté uvolnil přes obránce hostí a přihrál Hlouškovi. Hlouškova střela trefila před brankou hlavu hráče hostí, po jehož zásahu se míč odrazil k Maryškovi, který ho uklidil do sítě Rapidu a zvýšil na 2:0.

Rapid poprvé zazlobil ve 33. minutě, kdy byla po zákroku Linky nařízena penalta i proti Brodu. Studnička trefil naštěstí jen tyč domácí branky. Ve 40. minutě unikl po křídle Holeček a svou přihrávkou vybídl ke skórování do prázdné branky Hlouška, který se poté střelou do tyče zcela opuštěné branky přihlásil do silvestrovských „Branek bodů". Rapid po odrazu míče od tyče okamžitě podnikl protiakci a naštěstí tentokrát neplatilo známé rčení „nedáš dostaneš", protože hosté trefili ke své smůle také jen tyč.

Hloušek svoji chybu napravil o dvě minuty později, kdy se znovu dostal k zakončení po krásné akci několika hráčů a přihrávce Kordíka. Tentokrát měl Hloušek mušku přesnou a zvýšil již na 3:0.

Pohodové poločasové vedení navýšil hned ve 47. minutě Havel, který dorazil střelu Hlouška. V 49. minutě trefil hlavou spojnici branky Kordík. Další neúspěšný závar před brankou Rapidu byl k vidění v 53. minutě. O dvě minuty později znovu únikem přes křídlo Kordík hledal před brankou volné spoluhráče, ale na přihrávku nedosáhl Hloušek ani Holeček. Po této akci Brod polevil v aktivitě a další zajímavý moment přišel až v 85. minutě, kdy po centru Šimka trefil tyč hlavou Linka. Závěr zápasu Brod naprosto nezvládl a nechal do té doby neškodného soupeře dvakrát skórovat. Škoda toho, protože tím byl slušný výkon z průběhu zápasu hodně degradován. Nicméně tři body zůstaly v Brodě, který tak dosáhl druhé výhry v divizi.

Železný Brod - VTJ Rapid 4:2 (3:0)

Branky: 8. Linka z pen., 30. Maryško, 42. Hloušek, 47. Havel - 86. Landyš, 90. + 1 Studnička. Rozhodčí: Haleš, ŽK: 2:2, ČK: 7. Hybner (VTJ). Diváků: 230. Ž. Brod: Kopal - Hartl, Kovář, Hozda, Kordík - Wanacki (76. Šimek), Maryško, Linka, Havel (65. Brožek) - Holeček (70. Picek), Hloušek.