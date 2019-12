„V této hale se nikdy tak velký fotbalový turnaj nekonal. Využili jsme našich kontaktů a zkušeností, Michala jako trenéra a funkcionáře, moje jako bývalého hráče. Jsme rádi, že týmy, které jsme pozvali, dorazily. Pozvánky šly do celé republiky. Potěšilo nás, že přijely například Baník Ostrava, České Budějovice, Plzeň a další. Je tady i Jelení Gora, která má konkurence schopný mládežnický tým. Navíc je to partnerské město Jablonce. Dorazili taky hráči z Wroclavi,“ uvedl k Martin Kotyza.

FK Jablonec nechyběl

Když začali o akci přemýšlet, působili ještě v FK Jablonec. Akci ale připravili sami. Martin Kotyza má k FK blízko i jako hráč, působil nějaký čas i v A mužstvu.

FK Jablonec měl na turnaji také zastoupení. A hned v prvním utkání si to rozdal v derby s libereckým Slovanem. První dva zápasy se klukům nepodařily, ale v dalších už předvedli kvalitní hru a dobré výkony. „Každý klub tady má jen jeden tým. To byla podmínka turnaje, protože jsme chtěli, aby mohlo přijet co nejvíce mužstev. Nechtěli jsme odříkat ty, kteří měli o turnaj zájem,“ dodal k organizaci Kotyza.

Všichni postupovali

Po dva dny hráli všichni v plném nasazení, bojovali o poháry, medaile a hodnotné ceny. „Chtěli jsme, aby každý tým sehrál co nejvíce zápasů. Někteří k nám přijeli zdaleka, tak aby měli garantovaný určitý počet zápasů. Všichni postupovali, a tak se pak utkali v boji o první tři místa. Ti méně úspěšní o místa další a ceny útěchy.“

CHtějí být nejlepší

„Jako trenéři víme, že u mládeže se nedává takový důraz na výsledek. Ale je zdravé, když kluci bojují, soupeří, když vědí, kolikátí na turnaji skončili. Je to v dětské povaze chtít být lepší než ostatní,“ řekl bývalý hráč FK Jablonec Martin Kotyza. Sám začínal s fotbalem v pěti letech. Teď ví, že to bylo brzo. „Raná specializace moc dobrá není,“ myslí si pořadatel turnaje.

Konečné pořadí: 1. FC Slovan Liberec, 2. FC Baník Ostrava, 3. FC Viktoria Plzeň, 4. FK Ústí nad Labem, 5. Bohemians 1905, 6. FK Mladá Boleslav, 7. Chojnik Jelenia Gora,, 8. SK Dynamo Č.Budějovice, 9. Slask Wroclav, 10. FC Slovan havlíčkův Brod, 11. FK Jablonec, 12. MFK Chrudim