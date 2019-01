Okresní jablonecké derby I. A třídy mělo náboj jaký si derby zaslouží. Hrálo se před velkou diváckou kulisou, a tak hráči obou mužstev přistoupili k utkání zodpovědně, nikdo nic nevypustil, zápas měl vysoké tempo. K vidění bylo mnoho pohledných kombinačních akcí. Diváci se rozhodně nenudili. Pro Pěnčín byl výsledek zklamáním, podzimní výkon okomentoval trenér Pumrle.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Daniel Seifert

TJ DESNÁ – FC PĚNČÍN 2 : 2 (0:1)

Ve 4. minutě měli šanci hosté, po rohu hlavičkoval Balásek, Doubek byl na místě.

Ve 31. po Ježkově centru vyrazil gólman hlavičku V. Kořínka, jehož dorážka skončila nad brankou.

Ve 34. minutě trestný kop zahrával V. Kořínek, ve vápně změnil směr střely P. Kořínek, balon branku minul.

Ve 37. minutě Barcuchova střela z 25 m skončila vedle. „Po naší chybné rozehrávce se dostal Barcuch opět k balonu, ale šanci nevyužil. Po naší ztrátě balonu šel sám na branku opět Barcuch, Doubek ho zastavil ve vápně faulem, nařízenou penaltu faulovaný sám proměnil a upravil skóre na 0:1," uvedl za domácí tým jeho vedoucí Petr Kopal.

V 50. minutě, po centru hlavičkoval, Hušek na zadní tyč mimo desenskou branku.

V 58. minutě se skóre změnilo na 0 : 2, když Ferenc našel přihrávkou ve vápně volného Barcucha, který neměl problém s proměněním nabídnuté příležitosti.

V 70. minutě, po střele J. Matějčka, desenské zachránila konstrukce branky (tyč). A o tři minuty později, po rohu Pfeifera, snížil hlavou P. Kořínek na 1:2.

V 82. minutě nebezpečnou střelu Zapadla vyrazil Doubek na roh. Za pět minut ale bylo vyrovnáno.

V 87. minutě u lajny vybojoval balon Kopal, centrem našel ve vápně Karla, který byl faulován, nařízenou penaltu proměnil P. Kořínek.

„Po remize Rynoltic s Ruprechticemi nám dnešní výsledek zajistil přezimování v čele soutěže, což se Desné povedlo naposledy v roce 2005, kdy se z 1. A třídy postupovalo do krajského přeboru. Nezbývá, než popřát hráčům, aby si situaci užili a na jaře na tyto výsledky navázali. Druhá polovina soutěže bude náročná, na vedoucí mužstvo se chce každý vytáhnout, nikdo utkání nepodcení," zhodnotil výkon Desné Petr Kopal. Zimní přípravu absolvuje desenský tým v domácích podmínkách, jak vedoucí mužstva potvrdil, tak soupeři v přípravě budou kvalitní a prověří možnosti Desné. A hráči už vědí, že v prvním utkání jara je čeka těžké utkání v Rynolticích.

Za mužstvo Pěnčína trenér Luboš Pumrle:

Závěrem nutno říci, že opět Pěnčín neproměněnil šanci za stavu 0 : 2, nenavýšil svoje vedení, a tak dal domácím příležitost, aby mohli zápas vyrovnat a těm se to nakonec, i zásluhou penalty ,podařilo. Domácí tak se závěrečným hvizdem mohli začít slavit půlmistra a Pěnčínští hráči přezimují na 9. místě tabulky, což je vzhledem k předváděné hře do jisté míry zklamáním. Ale, bohužel, na vstřelení branky potřebujeme nespočet šancí, ale inkasujeme převážně po našich chybách a ne, že by si soupeři svoje branky herně vypracovali. Nezbývá než doufat, že v jarní části soutěže se i naše střelecká potence zlepší a my začneme stoupat tabulkou k horním příčkám. Hráčům děkujeme za reprezentaci FCP, přejeme hezké Vánoce. Na fanoušky se opět těšíme 24. 3. 2018 od 15 hodin, kdy na domácím stadiónu přivítáme celek Jiskry Mšeno, kterým máme vracet podzimní porážku z Břízek."

Sestava Desná: Doubek, Šindelář, Nguyen Khac Viet, P. Kořínek, Ježek, Kopal, Pfeifer, Mejsnar, Kovář, V. Kořínek, Karel. Střídání: 80. Křemen (Kovář). Rozhodči: Franěk. ŽK 4 : 2 (Doubek, Šindelář, P.Kořínek, Pivička) Diváků: 150.