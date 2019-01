Jablonec n. N. - Po zlínském překvapení přijel do fotbalové Chance arény jeden z aspirantů na poháry ostravský Baník, který nakonec odjel s porážkou 1:2 a podruhé si tři body v sezóně připsal jablonecký BAUMIT.

Míč FK Baumit Jablonec | Foto: Antonín Bělonožník

Fandové se těšili na souboj dvou úspěšných trenérů a zvláště pro domácího Komňackého měl zápas určitě zvláštní náboj, neboť on to byl, pod nímž Baník ukopal svůj poslední mistrovský titul.



Jediná změna

Ze souboje trenérů vyšel vítězně domácí trenér. Sestavu z úvodu změnil na jediném místě, když poslal na hrot Lafatu místo Heska, uprostřed pole ponechal dva defenzivní halvy Loučku s Pavlíkem. Večeřa si věřil, snad nejlepšího středopolaře Marka poslal na pravého beka aby ustoupil novici Mário Ličkovi čímž záložní řada Baníku neměla ve svém středu defenzivního halva – no a na hrot poslal dva útočníky. Jenže ouha: pro oko defenzívnější domácí se do favorita, kterého doma sedm let neporazili, s nevídanou vervou pustili a diváci obou týmů nevycházeli z údivu, jakou proměnou prošel domácí tým. Chtělo se mi mnohokrát zvolat – probůh, vždyť to je konec paličkiády v Čechách! Žádné nakopávání, rychlé kombinace, rychlost na jablonecké poměry až pekelná, a to vše podložené výbornými výkony jednotlivců. Baník evidentně nevěděl co hrát, mužstvo se jevilo zaskočené, a když už se dopředu dostalo, tak víceméně nikoli po nějaké organizované akci. Domácím pochopitelně pomohl rychlý gól Pavlíka poté co před Vaška poslal skvělý centr Žofčák. Všichni jsme byli zvědaví, jak jablonecký tým to pekelné tempo a hru nahoru dolů zvládne fyzicky po změně stran, protože takhle se prostě devadesát minut hrát v Čechách nedá, snad v anglické Premier ano.



Špit se nenudil

Baník se do toho očekávaně po půli vložil, ale domácí chytře kontrolovali hru, Špit se rozhodně nenudil a po parádě Žofčák - Hesek se rozsvítilo na ukazateli 2:0 a zdálo se být vše jasné. Nebylo, nedůslednost uprostřed pole dala šanci tandemu Lukeš - Svěrkoš a jejich perfektnímu naražení se čelit prakticky nedalo – a bylo drama! Drama se šťastným koncem a konstatováním, že divácky tak atraktivní fotbal s tak atraktivní hrou domácích se na kopci nad Jabloncem nehrál léta. Po dvou kolech není čas na překotné závěry, ale jedno je jasné. Fotbalovou filosofii Komňacký obrátil v Jablonci vzhůru nohama a pokud budou hráči poctivě pracovat a blížit se fyzicky tomu co vidí na Satelitu z Anglie, pak se skutečně máme na co těšit. Mužstvo musí jít nahoru, individuální výkony se po sehrání sestavy musí projevit ve větších automatismech ve hře a nechci to zakřiknout, ale v tomto ročníku bychom se rozhodně měli těšit na to, že se do Chance arény budeme chodit bavit báječným fotbalem.



Slabá návštěva

Pokud něco v pondělí pod reflektory zůstalo za očekáváním potom to byla návštěva. Ale jablonecký divák se rekrutuje ze širokého okolí a dopravní obslužnost tak pozdě večer pokud není nulová tak je bídná – no a televizní přenos také sehrál svoje. Ale ti co se dívali na televizi příště určitě přijdou do ochozů, protože to je skutečně jiné kafe. Dvě kola, plný bodový zisk a báječná hra, co víc si přát?



Hloušek se zapotí

V sobotu dopoledne premiérovalo ve III. lize také béčko. Ve stále se modernizujícím areálu v Českém Dubu hostili Hlouškovci Spartu Krč, tedy tým, který sestoupil z II. ligy. Pro někoho bude tvrzení, že se hrál vyrovnaný zápas s mírnou převahou béčka asi záminkou k ťukání si na čelo, ale byla to pravda. Rozhodla kvalita obran a brankářů, a ta byla o třídu vyšší na straně hostů. Toto zjištění může být pro béčko velký problém. S Hrotkem odešlo velké procento jistoty celého týmu a nový i při pohledu do kádru ligového áčka není na dohled. Tady se Hloušek ještě asi zapotí.

Autor Jaroslav Hrabák