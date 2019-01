„Vyhráli jsme a to je hlavní,“ řekl po posledním divizním fotbalovém zápase podzimní sezóny trenér Josef Just.

Živanice – Mšeno A 0:1 poločas: 0:1

„V prvním poločase jsme hráli celkem slušně a soupeři se moc nedařilo. Ve druhém jsme přestali hrát, to, co jsme chtěli a přizpůsobili jsme se tomu, co předváděli domácí,“ uvedl k průběhu utkání kouč Mšena. Výsledek ale jeho tým už udržel a body si připsal na své konto.

Trenér dodal, že domácí spíše nakopávali balóny dopředu. Jeho tým pokračoval ve své hře a už nedopustil změnu výsledku. „Domácí útočili, chtěli dát gól za každou cenu, šlo na nás několik střel z dálky, ale žádné velké závary se už ani na jedné straně nezrodily,“ dodal kouč. V posledním divizním zápase byl autorem jediného gólu Krejčík.

UŽ JEN PÁR TRÉNINKŮ

Teď už čeká na mšenský tým zasloužené volno, které si užije až do prvního měsíce nového roku. „Ještě si párkrát zatrénujeme a pak už nechám kluky odpočívat až do půlky ledna,“ potvrdil Josef Just.

Branka: 19. Krejčík, ŽK: 2:2. Rozhodčí: Dobrý. Sestava Mšena: Masařík, Váňa, Koblížek, Rozkovec, Krejčí, Pelta, Just, Hartman, Helm, Štemberk, Houser, Hrnčíř, Čížek, Braniš.