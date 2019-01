Jablonec n. N. - Čeká trenér Šilhavý na zázrak? Uvidíme, co spolu s početným realizačním týmem vymyslí, co předvádí teď třeba při střídání, je slabota

Odvolaný trenér Jablonce Jaroslav Šilhavý | Foto: fkjablonec.cz

Jarolímova Mladá Boleslav přijela na Střelnici s vizitkou nejlépe střílejícího týmu, ale také s vizitkou nejhůře bránícího mužstva v lize. To první v Jablonci potvrdila, to druhé neměla zapotřebí, Šilhavého Jablonec totiž předvedl v ofenzívě fotbalovou zoufalost …

V čem je chyba?

Jablonci to na podzim nestřílí. Zatímco nedávno se vše svádělo na neschopnost střelců, nyní se jeví daleko horší fakt: tým není dobře složený a u některých borců to dokonce vypadá na „volnější" přístup ke hře. Hráč co hráč byl ve srovnání s hráči Bolky totiž v pátečním utkání horší! Trenér Šilhavý tvrdošíjně prosazuje svoji vidinu opírající se o defenzivní štíty, zkušeného Tomáše Hübschmanna a talentovaného Jána Greguše.

Ten je neškodný

Ale tuto sestavu bylo možné pochopit snad jenom v Amsterdamu s Ajaxem, kde se s útočením moc nepočítalo, ale v lize? Navíc Greguš dlouhodobě nehraje prakticky nic, kombinačně a ve hře dopředu naprosto neškodný a těžko říct, zda je to jev přechodný. A Šilhavý čeká na zázrak. Ale ofenzíva není ani oblíbenou disciplínou domácího Tomáše Hübschmana. A tak hra, zvláště doma, když se má útočit, je naprosto impotentní.

Střed na to nemá

Proti Boleslavi neměl tým snad žádnou šanci, která by byla vypracovaná nějakou kombinací. Ale jak se může kombinovat, když střed pole v tomto složení pro kombinační fotbal plný vtipných přihrávek (a přesných) na to rozhodně nemá.

Dát gól za těchto okolností je spíše dílem náhody. Ono se to občas v zápase stane, že prostě tým vypadne z role, ale ten jablonecký mančaft v lize ještě do role ani zatím nestihl nevstoupil a trenér se dívá a dívá a nic. Tak jo, kdo chce kam …

Radovali se chvíli

Vymyšlená penalta, která dala týmu naději alespoň na bod zásluhou Tecla, trvala jenom chvíli. Potom přišel zkrat Mingazova a sudí Ardeleánu musel ukázat na puntík, tentokrát oprávněně a Magera zajistil hostům všechny body. Uvidíme, co trenér s početným realizačním týmem vymyslí. Ale to, co zatím předvádí třeba při střídání, kde evidentně neviděl či nechtěl vidět, kde tým nejvíce tlačí bota, to je slabota. Nevím, jestli mu sestavu dělají zájmy některých manažerů, ale přece není normální, aby u něčeho, co zjevně nefunguje, tak tvrdošíjně zůstával.

Střídání? K ničemu

Ale co, třeba se tým nakopne v úterý v poháru na Vyšehradě a ono se to zlepší… Ale na hru, jakou tým doma předvádí, se prostě dívat nedá a ten pískot z ochozů přišel zaslouženě, bohužel. Ta střídání, co trenér udělal, k ničemu nevedla a vést nemohla. Ono je jedno, jestli v hloupém systému útočí Wagner nebo Tecl. Oni by zřejmě měli hrát od začátku oba a za nimi hráči, kteří mají kyslík na devadesát minut sprintů, hráči, kteří také uprostřed pole dokáží vykombinovat situace, ze kterých by útočná vozba mohla něco vyprodukovat.

Moc času nezbývá

Zatím to je ofenzíva hlavně na náhodu, kterou zachraňuje tu a tam nějaká mimořádnost jednotlivce. Na jaře Kopice či Pospíšila, na podzim už prakticky nikoho a s tím se do Evropy bude tým prokousávat asi těžko.

Tak snad se to hochům na Střelnici rozleží v hlavách a něco s tím udělají. Ono už skoro ani není čas váhat. Na domácí půdě se Jablonečtí představí až 17. října v zápase proti Slavii Praha.