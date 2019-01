Uherské Hradiště /FOTOGALERIE, DISKUZE/ - V ligovém zápase nepřišel Baumit jen o dva body, ale také málem přišel o druhého brankáře Romana Valeše. Před koncem zápasu do něj totiž zajel brankář Slovácka Filipko a trefil ho nohama do hlavy. Sudí Damková ocenila Filipka jen žlutou kartou.

Brankář Baumitu Jablonec Roman Valeš. | Foto: DENÍK/Martin Bergman

Před koncem zápasu šel brankář Slovácka Miroslav Filipko na pomoc svým kolegům do útoku. Po rohovém kopu Slovácka zkrotil míč Roman Valeš, brankářská dvojka za zraněného Špita, a nikdo už se nesnažil míč vydolovat z jeho náruče – až na brankáře Filipka.

Ten totiž vyrukoval nevybíravým skluzem na mladého brankáře a trefil jej nohama do hlavy! Jeho zákrok tak připomněl úraz Petra Čecha z roku 2008, kdy mu kolenem zasáhl hlavu Stephen Hunt. Naštěstí pro Valeše neskončil tento střet tragicky a Filipko viděl od rozhodčí damkové jen žlutou kartu. Stephen Hunt tehdy za své počínání neviděla kartu žádnou.

"Má naštíplý zub a nakopanou hlavu," konstatoval Valešův spoluhráč Jan Vošahlík. "Mám to pořád před očima. Šel tam oběma nohama napřed a trefil ho," popsal situaci vedoucí mužstva Jablonce Petr Majer.

Rozhodčí Dagmar Damková tento duel příliš nezvládla a fotbalová veřejnost ví, že dokázala zápasy odřídit mnohem lépe.

V prvním poločase čelila také dvěma sporným momentům v pokutovém území. První zákrok vznikl v pokutovém území Jablonce. Fujerik si dal míč na dlouhou nohu a Michal Špit se po míči vrhl. Když se k němu blížil Fujerik, tak schoval ruce, aby nedošlo ke kontaktu a nařízení penalty. Nicméně hráč Slovácka si do Špita naběhl a zakopl o jeho hlavu. S následným teatrálním pádem však u Damkové neuspěl a navíc si vysloužil k nelibosti domácím hráčům a fanouškům žlutou kartu.

Ve 38. minutě vznikl druhý moment na druhé straně hřiště. David Lafata naskakoval na centr, aby jej hlavou poslal do sítě. Jenže byl hodně těsně hlídaný obráncem Slovácka, který s ním zápasnickým chvatem "praštil o zem". Ani v tomto případě se penalta nepískala.

Zřejmě rozhodující moment přišel v probíhající 93. minutě zápasu. Na polovině hřiště byl nejprve faulovaný Hejda a následně s pomocí "šlapáku" přišel o míč Piták. Oba momenty byly posouzené jako čisté a Slovácko naposledy útočilo a bohužel pro hosty vstřelilo vyrovnávací branku na 1:1 po dorážce Švancary.





Takto vypadl zákrok Filipka na Romana Valeše









