Acostův lob ještě minul prostor tyčí, zato Daníček hlavou rozezvonil tyč a dobíhající Breda tvrdou ranou vyprášil rukavice pardubického gólmana. Brankou neskončila ani nepřesná střela Rozkovce, kterou zachytil Acosta, ale z úhlu stačil míč vytěsnit mimo brankář Vyhnánek. Z následného rohového kopu ve 12. minutě už se měnilo skóre. Daníček našel na zadní tyči úplně volného Velicha, který prudkou střelou přivedl Jablonec do vedení 1:0.

Pak se kličkami mezi dvojicí protihráčů prosadil Acosta, míč předložil do zakončení Bredovi, tomu ale stačili střelu zblokovat obránci soupeře. Pardubický brankář Vyhnánek se vyznamenal i proti pěkné střele Acosty, naopak zasahovat nemusel po tečovaném pokusu Daníčka, který skončil na boční síti východočeské branky.

Druhý gól na sebe nechal čekat až do závěru první půle, to přišel rychlý výpad domácích po levé straně hřiště, poté se zjevili dva volní jablonečtí hráči před pardubickou brankou a Daníček upravil na poločasových 2:0.

Hosté se připomněli

Také v průběhu druhého poločasu přibývalo zmařených šancí před soupeřovou brankou. Když už se Velich na pravé straně hřiště vtipně uvolnil, z malého vápna přestřelil trestuhodně Acosta. Rozkovec v další šanci obral o míč váhajícího stopera soupeře, míč předložil Velichovi. Ten ale tentokrát pověst gólového útočníka nenaplnil. Po dlouhých minutách se připomněli také hosté, ale Zelenka v pádu přestřelil jabloneckou branku. Na opačné straně hřiště Vyhnánek robinzonádou vytěsnil na roh technickou střelu Rozkovce. Čtvrt hodiny před koncem dal střídající Pleštil výborný balon na Acostu, ten ale znovu ve vyložené šanci nechal vyniknout brankáře.

V závěru zápasu vystihl rozehrávku soupeře Rozkovec, kličkou se zbavil i gólmana, ale následnou střelu mu stačili z brankové čáry vykopnout vracející se obránci.

Na co si to hrajeme?!

Tři body tentokrát rozhodně netěšily nazlobeného kouče Jaroslava Vodičku. „Dnes nemám vůbec radost z našeho fotbalu ani z našeho vítězství. Jsem naštvanej z toho, co jsme předvedli, je to pro mě nemyslitelné a nedokážu to pochopit. Byl to nezodpovědný výkon. Místo toho, abychom si to utkání udělali jednoduché, tak hrajeme nezodpovědný fotbal. Můžeme takový zápas vyhrát, ale takhle určitě ne. Bylo to z naší strany naposledy, k hráčům budu důraznější,“ láteřil po skončení zápasu kouč Jablonce. „Nevím, na co si hrajeme. Nemůžeme se takhle připravit na zápas. Měli bychom se vrátit zpátky a vzpomenout si třeba na náš zápas v Chlumci nad Cidlinou. Asi si tu někteří naši závodníci myslí, že to odehrají na dvojku, ale takhle to ve fotbale vůbec nefunguje. Jestli takto budeme pokračovat, ono nás to ztrestá. Ale já vám garantuju, že v tomhle pokračovat rozhodně nebudeme,“ volil tvrdá slova do vlastních řad mimořádně naštvaný trenér Vodička.

Manažer týmu Adam Pelta: Vyhráli jsme. Ale bylo to pro nás takové nemasné neslané utkání. Trenér byl hodně nespokojený. Já zase ne až tak. Ale ve spoustě věcí má pravdu. Laxně jsme zakončovali šance. Myslím, že jsme jednoznačně Pardubice po celý zápas přehrávali. Ale skóre zápasu neodpovídá naší hře a počtu šancí, které jsme měli. Gólů musíme dávat víc. Za čtrnáct dnů nás čeká poslední utkání doma.

Branky: 12. Velich, 44. Daníček

Sestava: Vajner – Helm, Dočekal, Koblížek, Skuhravý – Breda (57. Pleštil), Macháček, Rozkovec, Daníček (71. Peřina), Acosta (90. Buchlovský) – Velich (84. Munzar)