Jenže koronavirové okolnosti sportovní činnost zastavily i v Desné. A fotbalisté, si mohli o fotbalu jen nechat zdát. Jak potvrdil vedoucí týmu Petr Kopal, hned s uvolněním situace ale mužstvo vyrazilo na hřiště.

„Začali jsme trénovat samozřejmě s dodržováním všech hygienických nařízení. Mládež již byla na hřišti několikrát, ale počty mládežnických mužstev nejsou, bohužel, početně stejné. Někteří rodiče se stále bojí posílat děti do větších kolektivů, jde především o přípravky. Co se týká žáků, tak jsme po „koronviru“ přišli již o čtyři hráče. Ti si našli místo fotbalu jinou zábavu. A toho jsme se i trochu obávali,“ uvedl Petr Kopal.

Muži z „áčka“ se budou scházet v této době jednou nebo dvakrát týdně na dobrovolných trénincích. Jak vedoucí týmu potvrdil, balon a kolektiv jim už ale viditelně chyběly. „V pátek byli na hřišti skoro všichni, včetně trenéra. Náznaky o tom, že by někdo chtěl končit jsem zatím nezaznamenal.

Takto se budeme zřejmě scházet do dvacátého června. Toto období vyvrcholí přípravným utkáním v Pěčicích. To je celek ze středočeského krajského přeboru,“ plánuje Petr Kopal. Je možné, že v tomto období ještě Desná sehraje utkání v jabloneckém Pěnčíně. Počítá s tím, že by sezona měla začít 22. srpna. „A proto chceme ostře trénovat asi od poloviny července,“ dodal Kopal.



A jak vynucenou pauzu prožívali hráči? Co dělali, jak si udržovali kondici? K tomu uvedl kapitán desenského týmu Přemysl Kořínek: „Mně bylo líto, že se nehraje, že se nemůžeme scházet. Každý jsme tu situaci chápal a nezbývalo, než to řešit individuálně, jít si třeba zaběhat a tak. Ale to není ono, ta parta okolo chybí. Teď už se scházíme, abychom si zahráli. Samozřejmě dodržujeme všechna nařízení, která k tomu patří, nepoužíváme šatny, dezinfikujeme a tak.“



Pro mužstvo to bylo těžké období a kapitán dodal, že počítá s tím, že se zatím nebudou asi scházet v plném počtu. Ale má pocit, že s uvolněním se situace pomalu vrací do normálu. „Myslím, že jsme každý trénovali docela dobře a fyzicky nás pauza nijak nepoznamenala,“ dodal kapitán.

On sám chodil pravidelně po práci běhat, ale s tím, že odběhat si třikrát týdně deset kilometrů nebylo takové, jako si zatrénovat společně na hřišti. Parta chyběla všem. A Přemysl Kořínek také zalitoval: „Je škoda, že ta omezení a všechno přišlo těsně po tom, co jsme jako tým měli v Nymburku týdenní soustředění. Cítili jsme se po něm fakt dobře. Byli jsme namakaný. Ale díky tomu, co přišlo, jsme to všechno nemohli na hřišti prodat.“



A co fotbal po restartu? Jaký má desenský kapitán názor na další vývoj kopané nejen v Desné? „Myslím, že by měla do těchto malých klubů přijít nějaká podpora, finanční injekce, aby mohly provozovat hlavně mládež. A aby vůbec situaci vydržely, ustály a mohly dál fungovat.“



Je také názoru, že se musí v tomto mezidobí scházet alespoň dvakrát v týdnu, protože vysadit úplně by mohlo být pro někoho zničující. „Narostou bříška a pak už se tolik nechce. Někdo třeba začne přemýšlet o tom, že by mu mohlo být líp i bez fotbalu. Ale musím říct, že nás bylo hodně takových, kteří si už chtěli zahrát,“ zdůraznil kapitán Kořínek.



Desenský tým patří k těm mladším, co se týká věku hráčů. Jak prozradil kapitán, tak starší je tam vlastně jen on (35 let) a pak pár kluků okolo třicítky. Zbývající jsou mladší pětadvaceti let. A s čím jde jeho tým do podzimní části soutěže? „Myslím, že jsme kraj hráli poměrně důstojně, máme na něj a jsme schopni odehrát soutěž tak, abychom se pohybovali středu tabulky. Hrát nižší soutěž bych nechtěl.“



Možná tak dopadne víc klubů, ve kterých si budou muset sednout a říct, na co mají. „Situace prostě teď není jednoduchá nikde. Bude záležet jak na financích, tak na tom, kolik hráčů mají, kolik jich přijde… My chceme úspěšně bojovat v krajském přeboru,“ připomenul kapitán mužstva jasný úkol.



Trenér TJ Desná Michal Křemen má o další přípravě jasno: „Začátkem července najedeme na pravidelný cyklus tréninků středa – pátek. Do toho chceme sehrát dva nebo tři přáteláky, teda standardní příprava na začátek sezóny.“ A jak vidí ambice svého týmu? Plánuje posily?

„Posily byly rozjednané perfektní, jenže finanční situace v téhle době je špatná, všechny podpory z krajských svazů jsou pozastavené, takže peníze na posily nejsou. Budeme to muset odehrát s kádrem, který máme. Ale myslím, že by to neměl být problém. Věřím, že se nám uzdraví dlouhodobě zranění Kořínek a Bohatý, kteří jsou klíčovými hráči. Trable má ještě gólman Doubek, zlobí ho záda. Ten se z toho ale vždy nějak dostane a zápasy odchytá. Ale samozřejmě máme i druhého brankáře, i když hodně mladého,“ řekl kouč.

Potvrdil také, že na hřišti určitě pozná, který z hráčů individuálně „makal“ a kdo si ulevoval. „ Hrajeme krajský přebor, nebudu kluky trápit fyzickými testy. Nebudu kluky trápit nějakými fyzickými testy. Začneme klasickou předsezónní přípravou, samozřejmě nějakou fyzickou, tu si kluci odběhají. Ale je to mladý mančaft a všichni kromě fotbalu ještě něco dělají, třeba chodí hrát tenis, volejbal a podobně, takže fyzičku si udržují,“ řekl trenér Křemen.



Přaní do nové sezóny má kouč jednoduché. „Aby se sezóna odehrála celá, abychom se v pohodě zachránili v krajském přeboru. Uvidíme, zda se přihlásí všechny týmy, ale byl bych rád, aby tam byly stejné celky, které to hrály. Budeme se snažit odehrát co nejlepší výsledek.“