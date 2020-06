A tak o víkendu nechybělo občerstvení ani točené pivo. A hlavně pohoda a vzpomínky na nejrůznější fotbalová klání. Prostě se fanoušci konečně potkali, popovídali a přitom viděli kvalitní zápas domácího mužstva s jabloneckou rezervou, která přijela v silné sestavě pod taktovkou trenéra Vodičky.

I když domácí nakonec hostům podlehli 1:4, bylo na co se dívat, protože oba týmy daly do utkání maximum. Trenér Hamrů Josef Hnídek i Jaroslav Vodička sledovali pozorně výkony svým hráčů, aby věděli, co je třeba zlepšit.