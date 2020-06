Především nad výkonem v druhém poločase se pozastavoval jablonecký obránce Jan Krob. „Těžko jsme se do toho dostávali,” pravil v pozápasovém rozhovoru.

Severočeské derby mezi jabloneckým FK a Slovanem Liberec vyšel líp hostům, kteří si odvezli tři body. | Foto: archiv klubu

Honzo, proč jsme se v derby nemohli dostat do tempa a ke své tradiční domácí hře?

První poločas to bylo trochu lepší, akorát jsme tam nevyřešili finálku. Do druhého poločasu jsme nastoupili hrozně a bylo jen otázkou času, kdy dostaneme gól. 15-20 minut jsme nevykopli balon a hned se to valilo na naší bránu. Druhý poločas jsme vůbec nezachytili. Když už se to zklidnilo, tak dostaneme takhle zbytečný gól. Takové zápasy se už musí dohrávat na 0:0, dostat tak zbytečný gól, je to k vzteku, když už nás Liberec dvacet minut tlačil a my to přežili. Šancí jsme si ale moc nevytvořili. Měli jsme tam nějaké tři čtyři nebezpečné centry, ale netlačíme se tolik do koncovky. Fotbal se rozhoduje ve vápnech a my jsme tam šli lehkovážně. Nikdo se tam nepral v tom vápně.