FK Jablonec U19 na závěr podzimu podlehla Liberci. Podzimní část soutěže zakončil jablonecký starší dorost FK Jablonec jednoznačnou porážkou v derby utkání s FC Slovan Liberec 0:4 (0:2).

Podzim zakončil mládežnický tým FK Jablonec vysokou porážkou od sousedního Liberce | Foto: Deník/Dagmar Březinová

Soupeř byl lepším celkem a Jablonečtí si vytvořili jen dvě možnosti ke skórování. Tu první měl Vosecký ve 12. minutě, ale na pravé straně vápna prudce branku hostí přestřelil. V 16. minutě Fiala odrazil na roh prudkou střelu soupeře po zemi. V 19. minutě se Liberečtí ujali vedení, když z odraženého míče pálil po zemi k levé tyči Drobný. Ve 23. minutě Fiala reflexivně odrazil nohou gólovou střelu osamoceného Králíčka. Ten pak ve 44. minutě gólem do šatny zvýšil na 2:0 pro hosty. Ve druhém poločase Liberec pokračoval v herní převaze, ze které ve 49. minutě vytěžili prudkou střelu Knoblocha vedle a v 50. minutě podobně mířil Králíček. V 60. minutě třetí branku do domácí sítě dal Černický, který na přední tyči usměrnil míč do sítě z trestného kopu z pravé strany.