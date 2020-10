„Každý člen výkonného výboru by měl přijmout za tuto situaci osobní zodpovědnost. Je totiž naprosto nedůležité, zda jednotliví členové situaci pouze mlčky přihlíželi nebo se na ní někteří dokonce aktivně podíleli, popřípadě ji podporovali. Výsledkem by tak jako tak měla být rezignace,“ řekl jednoznačně předseda představenstva teplického klubu Pavel Šedlbauer s tím, že je i pro konání valné hromady v dřívějším termínu. Věřil, že se k jeho názoru přidají i ostatní.

„Jsem na stejně vlně s Teplicemi, aby odstoupil celý výkonný výbor,“ připojil se předseda okresního svazu v Semilech Petr Herz. „S Berbrem byly problémy odjakživa. V roce 2013 dělal vše pro to, aby mě zlikvidoval, bylo to přes jeho pomocníky na kraji. Tehdy se za mě postavili zástupci klubů v okrese, takže jsem to ustál.“

Po změně volají v Brozanech, Mostě-Souši nebo na okresních fotbalových svazech v Mostě, Děčíně, Lounech, Teplicích a v Ústí nad Labem. „Změna je velmi nutná, doufám, že budou odspodu kandidovat lidé, kteří chtějí pro fotbal pracovat a po těch velkolepých vyjádřeních předsedy pana Malíka je on a celý fotbal k smíchu,“ uvedl člen výkonného výboru mosteckého OFS Stanislav Zaspal.

„Změna ve vedení FACR je logické vyústění celé situace. Musí se ale jednat o silné osobnosti, které jsou schopny situaci řešit a pozvednout fotbal,“ řekl Josef Zitko, předseda ústeckého okresního fotbalového svazu. „Změna vedení bude asi nutná,“ přidal například Jan Skýpala, sportovní ředitel FK Baník Souš-Most.

Ale jsou i opačné názory. „Pro změny teď nejsem, a jestli se má rozhodnout dříve? To nevím. Záleží na tom, v jakém stavu bude fotbal, sport, společnost. Říct dneska, že by to mělo být dřív a pak by se ani nehrál fotbal… Podle mě by se mělo řešit úplně něco jiného,“ uvedl například Vlastimil Gabriel, sportovní ředitel druholigového FK Varnsdorf.

I v prvoligovém Jablonci nad Nisou stojí za Martinem Malíkem. „Současný předseda má nadále naši podporu,“ oznámil tiskový mluvčí prvoligového klubu Martin Bergman.

Dřívější termín v regionu všeobecně podporu nemá. „Výkonný výbor včetně předsedy je volen valnou hromadou. Pokud kterýkoliv člen sám neodstoupí během funkčního období, tak je povinen zodpovědně plnit svůj mandát do další volební valné hromady,“ řekl Libor Kleibl, ředitel libereckého Slovanu.

„Nedokážu si představit, že by se tak rychle připravil celý proces, který musí začít od okresů, přes kraje až po řádnou volební valnou hromadu. Já věřím, že volby proběhnou standardním procesem, tedy od okresních celků,“ uvedl zkušený fotbalový funkcionář, mimo jiné sportovní ředitel druholigového FK Ústí nad Labem Petr Heidenreich.

Podobně argumentovala polovina respondentů. „Řádnou valnou hromadu chceme uskutečnit nejpozději v březnu 2021, neboť předtím by měly v lednu proběhnout volby do OFS, v únoru do KFS a v březnu celostátní. Do konání této celostátní valné hromady by měl současný výkonný výbor konat jen nutné organizační záležitosti,“ řekl jablonecký předseda Ladislav Čičmanec.



Svůj názor připojuje i šéf Krajského svazu i OFS Teplice Martin Hrdlička. „Výkonný výbor je stále usnášeníschopný. Domnívám se, že by současné vedení mělo dokončit svůj mandát až do volební valné hromady. Co se týče následné změny, ukáže s až na dané valné hromadě. Ta by se podle mě měla konat až po valných hromadách okresních a krajských fotbalových svazů.“

Další dohry fotbalové kauzy: Klupák rezignoval, Vitner má důvěru

Obžalovaný litoměřický rozhodčí Petr Klupák, který figuruje v úplatkářské kauze fotbalového bosse Romana Berbra, odstoupil ze všech funkcí ve fotbale.

Klupák, který měl ovlivňovat zápasy nižších soutěží, byl místopředsedou litoměřického svazu a členem okresní komise rozhodčích. „Ukončení jeho funkcí bylo jeho rozhodnutím,“ uvedl krajský fotbalový svaz v zápise ze zasedání výkonného výboru Ústeckého krajského fotbalového svazu.

Další stíhaný sudí Miloš Vitner, který je zároveň sekretářem krajského svazu, svoji činnost jen přerušil. Vinter na zasedání výkonného výboru sdělil, že s obviněním nesouhlasí, ničeho se nedopustil a proti zahájení stíhání podal stížnost. To už dříve řekl i Deníku. Krajský svaz v čele s Martinem Hrdličkou vyslovil Vitnerovi důvěru.

„Výkonný výbor ÚKFS ctí presumpci neviny a jednohlasně pohlíží na sekretáře jako doposud, tedy jako na nevinného. Do řádného pravomocného rozhodnutí se pohled nezmění, presumpce neviny je základním právem každého člověka. Jeho stíhání nemá žádnou spojitost s jeho prací sekretáře svazu. Sekretář je v zaměstnaneckém poměru s FAČR, o jeho pracovním poměru tedy nerozhoduje výkonný výbor ÚKFS, nemůže hlasovat ani se usnášet. Výkonný výbor ÚKFS však jednohlasně souhlasí s tím, aby ve funkci, kterou po celou dobu vykonával spolehlivě a svědomitě ku prospěchu celého Ústeckého kraje, pokračoval dále.“

Výkonný výbor v diskuzi zmiňoval podobný případ nezákonně drženého člena výkonného výboru ÚKFS Zdeňka Vaňkáta, který byl šest měsíců ve vazební věznici, kdy ho soud zprostil obžaloby v plné výši. „V jeho případě jsme postupovali stejně, což se ukázalo jako správné řešení,“ píše se v zápise.