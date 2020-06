„V květnu, když už byly tréninky za nějakých podmínek možné, jsme trénovali na bázi dobrovolnosti. A dnešním zápasem jsme toto období zakončili. Příprava bude pokračovat v červnu, to se budeme scházet už pravidelně dvakrát týdne.“

Květnová příprava trenéra Procházku mile překvapila. I když byla dobrovolná, scházelo se kolem dvaceti hráčů. „Připojilo se k nám i několik hráčů z béčka a z dorostu, takže nás bývalo i přes dvacet. A to mě velmi příjemně překvapilo. A v tomto přípravném duelu jsem mohl postavit dokonce dvě jedenáctky,“ chválil docházku trenér Mšena.

Co jeho tým čeká v dalším období? Od úterý 2. až do 20. června bude probíhat druhý blok přípravy. Trenér už má také domluvených několik přípravných utkání. „První sehrajeme už v sobotu 6. června od 13,30 hodin v Rychnově. A hned týž den jedeme ještě do Kosmonos, kde hrajeme v 17,30. O týden později máme v plánu Turnov, zatím se domlouváme, jestli doma nebo na hřišti soupeře. A dvacátého června jedeme ještě do Lomnice,“ vyjmenoval termíny zápasů trenér.



Tím Mšeno zakončí tréninkový plán na červen a hráči dostanou měsíc volna. „Mistrovské soutěže začnou 22. srpna. A my zahájíme 20. července už ostrou přípravu na soutěž. I během ní nás budou čekat další přípravné duely,“ má jasno trenér.



V první půli nastoupil do hry také manažer týmu Adam Pelta. „První poločas skončil 2:0. Dorost nás ničím nepřekvapil, na hřišti jsme byli dominantnější my. Čekali jsme, že víc budou běhat, presovat nás a napadat. Ale hru jsme víc tvořili my. A v sestavě, v jaké jsme hráli, jsme přes několik pro nás stěžejních hráčů dokázali dát góly. Za náš tým můžu říct, že jsme první poločas odehráli velice slušně,“ řekl Pelta. Jako stěžejního hráče označil Karla Vrabce, také Luboše Huška a Pavla Bínu i Miroslava Štemberka.

„Nechci z týmu nikoho příliš vyzdvihovat. Ale tito hráči se v první půli dostávali do situací, ze kterých potom padaly góly. Ostatní jsme se k nim samozřejmě přidali. Jednoznačně na hřišti nejlepší v prvním poločase byl Karel Vrabec. Já budu určitě jednat o tom, aby u nás zůstal. V zápase nám tentokrát chyběl Tomáš Čížek, to je další hráč, na kterém se dá hra stavět,“ okomentoval přátelák manažer Mšena.



Připomenul také, že ho příjemně překvapila účast fanoušků, kterých tam bylo určitě přes stovku. „Bylo vidět, že se jim po fotbale už stýkalo. Byl jsem mile překvapený, že si v pátek odpoledne udělali na náš zápas čas,“ dodal Pelta junior.

K přípravě, která byla, díky pandemii, netradiční, uvedl, že na hráčích byla vidět poctivá individuální příprava.

„První trénink pro nás byl sice trochu těžký, ale brzy jsme se s tím srovnali. Určitě se každý z nás snažil se pohybovat, když jsme se nemohli scházet, trénovat a hrát. Všichni se dali dohromady, jsou zdraví. Těší mě, že nás chodilo v květnu i dvacet. A na všech bylo znát, že nám fotbal chyběl,“ dodal Adam Pelta.

Zdůraznil ještě, že po nepovedeném závěru podzimní části krajského přeboru si připravovali tým na jaro a ten teď mohou doladit už na podzimní soutěž tak, aby zase byli v krajském přeboru zajímavým týmem. „V červenci už budeme mít uzavřený kádr a budeme se připravovat na začátek soutěže,“ dodal Adam Pelta.

„Hráli jsme po dlouhé době první zápas. Bylo vidět, že hráči individuální trénink nepodcenili. Soupeř si šance vytvořil, ale nám se víc dařilo. Zkoušeli jsme Karla Vrabce, který hrál poločas. Ten by byl pro nás výraznou posilou. Snažil jsem se vystřídat v utkání co nejvíc hráčů,“ uvedl trenér Miroslav Procházka. Podle něho měli jeho hráči navrch. Více se mu zamlouval výkon sestavy v prvním poločase. „Ve druhém nahradili zkušené hráče naši mladí, kteří zase sbírali zkušenosti. Ale zápas splnil účel a já jsem s průběhem spokojený,“ dodal kouč.



Po dovolené zahájí s mužstvem klasickou letní přípravu. V červenci už bude mít kouč jasno, kdo zůstane v sestavě. Těšila ho účast skoro na každém tréninku. „Zatím hráči trénují kvalitně dál. S mužstvem, které máme, musíme v kraji uspět,“ věří Miroslav Procházka.