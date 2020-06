„Včera jsme odehráli tréninkový zápas pro širší kádr a mladé hráče v Držkově. Ten ale nakonec nebyl tak tréninkový, jak se původně zdálo. Domácí zápas pojali velmi prestižně a povolali si jednorázově do svých řad hned několik nových hráčů,“ řekl k duelu hrající manažer hostujícího týmu Adam Pelta. V zápase nebyla nouze o mnoho ostrých zákroků i slovních přestřelek. Úroda gólů byla vysoká, přihlížející fanoušci jich viděli jedenáct, z toho šest skončilo v bráně hostující Jiskry Mšeno.

Na tempo nestačili

Za dusného počasí vyrazilo Mšeno následující den do Turnova, který hraje krajský přebor. Domácímu tempu ale hráči nestačili. „V první půli nás jasně přehráli a měli mnoho gólových šancí. Hlavně po útocích přes rychlá křídla po brejcích a nákopech za obranu,“ okomentoval výkon Adam Pelta. Ke konci zápasu snížil konečně asi nejaktivnější mšenský hráč Štemberk.

S výkonem nebyl vůbec spokojený trenér Miroslav Procházka. „V Držkově nastoupili naši mladší hráči ze širšího kádru a B týmu. Soupeř měl hodně posil, porazili nás a pro mne bylo zklamáním, že jsme neuspěli proti B třídě. Předvést se měli hráči, kteří se chtějí dostat do základní sestavy,“ okomentoval nevydařený zápas. Do Turnova jela už kompletní sestava kromě Tomáše Čížka. Za dva hrací dny padla ale na hráče Mšena únava, ovšem na to se trenér, jak zdůraznil, nevymlouvá. „Turnov nás přehrál, byl lepší, pohyblivější. Na jejich krásném hřišti jsme, bohužel, dostali 4:1 za uši. Stále jsme v přípravě a stále máme co zlepšovat,“ připomenul kouč Mšena.



Zdůraznil, že ho překvapil Turnov tím, že byl daleko fotbalovější než jeho mužstvo. Lépe kombinoval a měl daleko lepší koncovku. „My neměli žádnou. V útoku jsme byli jaloví. Pro Turnov jsme byli naprosto neškodní. Dávali jsme soupeři hodně prostoru na to, aby se jejich útočníci dostávali k nám a svoje šance proměňovali. Za góly ale nemůže náš brankář. Naopak, ten nás ještě od několika dalších uchránil. Chytil ještě minimálně další tři jisté góly,“popsal výkony svého týmu rozzlobený trenér.

Příští víkend, v sobotu 20. června, jede Mšeno A k poslednímu přípravnému zápasu do Lomnice nad Popelkou.

Ta má velice kvalitní tým. A to, že se právem drží v čele tabulky I. A třídy, potvrdila například v zápase s třetiligovým mužstvem Přepeř, kterému v přáteláku podlehla jen 1:3.„V Lomnici postavíme to nejsilnější mužstvo, co máme. Potom budou mít hráči pár týdnů volna, řekneme si, co mají dělat a jak se udržovat. A s letní přípravou na sezónu začneme dvacátého července. Opět nás čeká několik přípravných zápasů. Určitě ale všem připomenu, že stále hrají o místo v sestavě,“ připomenul Miroslav Procházka.

FK Turnov – FK Jiskra Mšeno 4:1 (3:0)

Branka: Štemberk. Sestava – Franc – Hrnčíř, Vomáčka, Hušek, Bína – Štemberk, Pour, Maryško, Vébr – Vokáček, Pelta. Střídání: Kvítek, Šťovíček, Ráček, Krámský, Hartman, Džmura, Ryšavý.