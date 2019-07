Ne jedna letní sportovní akce mívá charitativní nádech. Stejně tak tomu bylo i v Železném Brodě, kde se na fotbalovém hřišti potkala domácí stará garda s týmem pražské Amfory. Vybrané vstupné patřilo sportující železnobrodské mládeži. O slavnostní výkop se postaraly Jiřina Bohdalová, Tereza Kostková a Jitka Zelenková. Na fér hru a dodržování fotbalových pravidel přísně dohlížel známý sudí Pavlín Jirků.

Na hřišti se vystřídalo mnoho umělců a všichni se shodli na tom, že takových akcí, které někomu pomohou, by mohlo být víc. Pavlín Jirků: „Takové zápasy se mi pískají krásně. Oba týmy chtějí divákům něco předvést. A to k fotbalu určitě patří. Fotbal není jenom o tom dělat body a peníze. Je to také o tom, aby se lidé pobavili a aby zápas něčemu pomohl. A to se mi na tom líbí.“ Pověstný fotbalový rozhodčí má za sebou hvězdnou kariéru sudího. Potvrdil, že se mu po této životní etapě stýská, ale vrátit by se k ní chtěl, jen když by tak o pětadvacet roků mladší.