A proto má trenér Jan Řezáč o další přípravě jasno. „Začali jsme trénovat dvakrát týdně. To nám vydrží do půlky června. Naplánované máme dva přáteláky, jeden se Železným Brodem, druhý s Desnou. Pak dám klukům pár týdnů volno a začneme se připravovat na podzimní sezónu,“ plánuje trenér.

Po fotbalu se už hráčům stýskalo. Jak potvrdil, někomu víc, někomu méně. Na prvním společném tréninku se mu sešlo čtrnáct hráčů. Pokračovat v soutěži určitě Pěnčín bude a přihlášku podá do stanoveného termínu (5.6.). V neplánované pauze byl čas na úpravu hřiště. A tak se na Pěnčíně věnovali zkvalitňování hrací plochy a došlo i na vylepšení střídaček. „Trávník je nejlepší za poslední roky. Stará se o něj náš gólman Jan Pivrnec a věnuje tomu spoustu času,“ připomenul Řezáč.

A jaké mají na Pěnčíně plány? Trenér pomýšlí i na druhou příčku tabulky. „Z mého trenérského pohledu by to bylo reálné. V této několikatýdenní pauze měli hráči individuální plán přípravy. Záleželo na každém z nich, jak k němu přistoupil. Určitě se to pozná nejen v zápasech, ale už i na tréninku. Já jsem na Pěnčíně spokojený.

A už chci dát přípravě nějaký řád,“ zdůraznil Řezáč. A ten pracoval i sám na sobě a dostudoval odbornou trenérskou licenci. „Dokončil jsem B licenci, studium trvalo tři měsíce. A když jsem se těšil, že konečně na jaře budu mít jako trenér požadované vzdělání, tak se nehrálo,“ uvedl s úsměvem. Počítá také s tím, že ho to bude něco stát do klubové pokladny.



Zkoušky trenérské licence nejsou jednoduché. Navíc si je trenér Řezáč nadělil jako vánoční dárek, protože studium zahájil 20. prosince a věnoval mu každý další víkend kromě vánočních svátků. „Zkoušky jsem dělal v Liberci. Vedle zdravovědy a znalosti fotbalových pravidel to byla další spousta informací kolem fotbalu. K závěrečným ústním zkouškám jsme měli dvacet otázek. Na přípravu bylo dvacet minut. Připadal jsem si jako u maturity. Potom jsme museli ještě absolvovat i praktickou zkoušku. Měl jsem štěstí, že v komisi seděl Jiří Skála, který hrál ligu za Teplice, Plzeň a Slavii. S ním jsem průběžně v kontaktu, tak jsem neměl takovou trému. Ale někteří zkoušky neudělali. Já dostal dvojku,“ zavzpomínal na právě skončená studia Jan Řezáč. „Jsem rád, že jsme to stihli před koronavirem.“

Díky rozvolnění opatření už nyní mohou hráči při plánovaných přátelských zápasech využívat šatny i sociální zařízení. Trvá omezení počtu diváků, což ale na Pěnčíně nebude problém dodržet. Tři stovky fanoušků se zřejmě na utkání neobjeví, i když hráči podávají kvalitní výkony. Diváckou podporu by si určitě zasloužili. Přijít na fotbal mohou už v sobotu 6. června. To se domácí v přátelském zápase utkají s A týmem Železného Brodu.