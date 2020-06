Po posledním hvizdu rozhodčího odcházel z hřiště spokojený i trenér domácích Jan Řezáč. „Byl to náš první a také poslední přípravný zápas. Další, který jsme měli domluvený s Desnou, přesuneme až po letní přestávce, na začátku srpna. Prvních dvacet minut bylo slabších, ale výkony snesly srovnání. Remizovali jsme v kvalitním zápase proti soupeři z krajského přeboru. Více gólových šancí měla na kopačkách obě mužstva,“ zkonstatoval kouč pěnčínského týmu.

Domácí zakončili sezónu společným posezením, během kterého se rozloučili s velmi krátkým fotbalovým obdobím a také oslavou významných kulatin viceprezidenta. Oslavou se ale nerozejdou. Trenér Řezáč zdůraznil, že v následujících dnech budou ještě hráči pracovat na úpravě hrací plochy a fotbalového areálu.

Trénink třikrát týdně se zamřením na fyzičku

„Pak dostane mužstvo do desátého července volno před letní přípravou. Budeme trénovat třikrát týdně, pondělí, středa a pátek. A k tomu už teď máme domluvené tři přípravná utkání. Jedno sehrajeme proti Desné, další proti Železnému Brodu a na třetí pojedeme do Chrastavy,“ uvedl další plán fotbalistů Pěnčína jejich trenér.





A na co se bude chtít v letní přípravě zaměřit? „Po dnešním zápase je jasné, že budeme muset víc pilovat fyzičku. Po té dlouhé pauze, kdy jsme nehráli, je to znát. A pak samozřejmě práce s balónem. Trenér Jan Řezáč je nově držitelem trenérské licence B, která slibuje, že náplň přípravy, kterou pro hráče nachystá, bude kvalitní a splní to, co mužstvo aktuálně potřebuje.



„Pro nás to byl již třetí přípravný zápas (Semily 2:1, Lomnice 0:4). Určitě naši hráči podali mnohem lepší výkon než minulý týden v Lomnici. Pěnčín má kvalitní tým a byla to dobrá příprava. V prvním poločase jsme měli několik vyložených šancí, ale vytěžili jsme z toho pouze jeden gól. Domácí celkem lacino vyrovnali. Ve druhém poločase bylo hodně šancí na obou stranách, ale hráči zapomněli obout střelecké kopačky. Příští týden ještě hrajeme v Bozkově,“ uvedl k dalšímu utkání ze série přípravných trenér Železného Brodu Jaroslav Kletečka.

Pěnčín se může chlubit kvalitní hrací plochou. O tu se průběžně stará brankář týmu Jan Pivrnec. „Upravovali jsme hrací plochu, investovali do ní další peníze. Za posledních několik let je teď určitě nejlepší. Náš gólman tam tráví čtyři pět dnů v týdnu a o trávu pečuje,“ uvedl ke hrací ploše kouč Jan Řezáč. Koronavirová opatření se víc a víc uvolňují. Mužstva plánují letní přípravu a podzimní start soutěže. Pěnčín chce uspět co nejlépe.