Hosté začali skvěle a již v 6. minutě se ujali vedení. Lejsek šikovně počkal s rozehráním autu a ve vápně našel Hnídka, který se obtočil kolem beka a naservíroval míč Křížovi před branku. Ten nezaváhal a dostal svůj tým do vedení. Dalších dvacet minut hosté sbírali pouze žluté karty.

Trest přišel ve 26. minutě, kdy domácí perfektně zahráli standardní situaci. Hlavou s pomocí břevna vyrovnal Bernard. Ve 41. minutě se hosté ujali vedení, když Kobr vystihl špatně zahranou malou domů a s přehledem poslal hosty do vedení.

Po změně stran hosté zahrávali trestný kop. Domácí brankář míč vyrazil do míst, kde stál Kobr a ten pohotově vrátil míč do sítě. V závěru měl další šance Hnídek a v poslední minutě trefil břevno Říha.

„Bylo to naprosto zasloužené vítězství. V podstatě vyjma jedné situace jsme domácí k ničemu nepustili. Hráli jsme velice disciplinovaný a ukázněný fotbal,“ neskrýval spokojenost trenér Hamrů Mařas.

Branky: 26. Bernard – 6. Kříž, 41. a 48. Kobr. Rozhodčí: Řeháček ŽK: 2:6. ČK: 1:0 (83. Vrkoslav). Diváků: 50. Velké Hamry: Blahna – V. Prousek – Říbek, Horna – Lejsek, Tomeš, Kříž (83. Říha), Lorenc (86. Kubát) – L. Prousek (65. Miček) – Kobr, Hnídek.