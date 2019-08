Jak hodnotit takovýto zápas?

Špatně. Od první minuty jsme do toho špatně vstoupili a táhlo se to s námi celý zápas. Nevyšla nám snad ani jedna kloudná akce směrem dopředu. Příbram nás přehrála úplně ve všem.

Byl klíčový brzký inkasovaný gól hned ve druhé minutě zápasu?

Pořád jsme měli do konce zápasu ještě 89 minut. Náš mančaft by takový gól neměl položit. Jenže to vypadá tak, že nás asi položil, přišel i druhý gól. Ani nástup do druhého poločasu jsme nechytli. Nechytli jsme dneska vůbec nic. Byl to špatný výkon od nás od všech. Říkali jsme si, že do repre pauzy máme dva zápasy a že z nich chceme udělat co nejvíce bodů. Tímhle zápasem jsem si to hodně pokazili. Teď to budeme muset doma odčinit s Ostravou.