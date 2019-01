Jablonec nad Nisou - Fotbalisté Jablonce nasázeli „bůra“ Varnsdorfu a pak se s dobrou náladou vydali na soustředění do Kaprunu.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Zbranek Petr

„Je vidět, že hráči si na sebe zvykají, noví do toho pomalinku zapadají. Dokud jsme měli síly, mělo to parametry, ač tam chyby byly. Celkově jsem spokojený, že jsme splnili to penzum práce,“ řekl trenér Petr Rada po výhře 5:0.

Tu zařídili dvougóloví střelci Doležal s Čvančarou a Chramosta. Severočeši v přípravě ještě neprohráli, teď je ale čeká v Rakousku sobotní duel proti Salzburgu.

Pro druholigový Varnsdorf byl zápas s Jabloncem dobrou prověrkou. Předtím dokázali porazit Liberec 4:2.

„Soupeř hraje Evropskou ligu, bylo to nejlepší mužstvo v přípravě, které mělo velkou kvalitu. Pro nás to byla výborná škola. I přes vysokou porážku jsme tam měli věci, na kterých se dá stavět. Do obranné fáze nám vyskakují opakující se věci, které musíme odstranit,“ bilancoval kouč Varnsdorfu David Oulehla.

JABLONEC – VARNSDORF 5:0 (3:0)Branky: 7. a 9. Doležal, 80. a 84. Čvančara, 2. Chramosta.

Jablonec – I. poločas: Hanuš – Holeš, Hovorka, Břečka, Hanousek – Hübschman – Masopust, Kratochvíl, Acosta – Doležal, Chramosta. II. poločas: Hanuš – Masopust, Lischka, Břečka, Hanousek – Acosta, Kratochvíl, Trávník, Jovovič – Chramosta (64. Čvančara), Ikaunieks. Trenér: Rada.

Varnsdorf: Porcal – Richter, Kozma, Kouřil, Rudnytskyy – Zbrožek, Kubista – Barac, Novák, Durdević – Schön. Trenér: Oulehla.