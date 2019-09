Slavnostní čestný výkop dodal po nástupu obou základních sestav starosta obce Zdeněk Vácha. A pak už odstartovala bitva nadšení a elánu na straně domácích proti zkušenosti a herní vyzrálosti na straně hostujících děvčat.

Čertice vlétly za vydatného povzbuzování slušně zaplněné tribuny do zápasu s pověstným nováčkovským nasazením a soupeřky tím zpočátku značně zaskočily. Byl to právě nováček soutěže, který si svým pohybem vypracovával slibné šance a jen nepřesná finální fáze ho připravila o nečekaný gólový náskok. „Krásná Hora odpovídala ojedinělými šancemi, ovšem nebezpečnými. V cestě za brankovým úspěchem jim však stála v neuvěřitelné pohodě naše gólmanka Šárka Kučerová,“ uvedl trenér Jan Štol.

KAPITÁNKA BYLA PRVNÍ

Už se zdálo, že Čertice své aktivní pojetí gólově nezúročí. Pak ale přišla 20. minuta, ve které pohyblivá Michaela Třísková našla svou přihrávkou na hranici velkého vápna Terezu Schmidtovou a domácí kapitánka po přesném zpracování a následném postrčení míče nechytatelnou střelou připsala svému týmu první soutěžní gól – 1:0. Zaznamenaný střelecký úspěch přítomné diváky ještě více navnadil, a tak svými hlasivkami hnali Čertice za zaslouženým navýšením skóre.

Ty měly šancí dost, jenže opakovaně svou zbrklostí selhávaly v koncovce. Vzadu se však mohly spolehnout na výtečně chytající gólmanku i precizně hrající obranu. A tak poločas skončil 1:0. Ve druhé půli se již hra lehce vyrovnala. Domácí tým byl stále zjevně živější, ale jeho šance již nebyly tolik početné.

Přesto to dlouho vypadalo na to, že Čertice přidají druhý gól a výrazně se tím přiblíží velkému tříbodovému úspěchu. To by však nesměly být přebornicemi v zahazování slibných šancí. A naopak u hostujícího týmu se dostala ke střele nejlepší hráčka soupeřek Eliška Dvořáková, která svou razantní střelu s dávkou štěstí propasírovala mezi rukama brankářky Kučerové a břevnem její branky přece jen do sítě – 1:1.

Moc času už nezbývalo. Domácí se však přesto pokusily ještě o zvrácení skóre na svou stranu. Několikrát ještě hostujícím hráčkám zahrozily, ale výraznější šance na gól již nepřišla. Po základní hrací době skončilo utkání 1:1.

NA ROZSTŘEL NEDOŠLO

V soutěži se však hraje vždy při nerozhodném stavu na vítězství, které určuje penaltový rozstřel. „Ze značky pokutového kopu nejprve střílí trojice fotbalistek z každého týmu a v případě stále nerozhodnutého stavu se pak pokračuje po jedné až do rozhodnutí,“ připomenul trenér Štol. To však v tomto případě nebylo zapotřebí, protože všechny tři domácí exekutorky Petra Štefanová, Tereza Schmidtová i Marie Ščuková postupně svou penaltu proměnily, zatím co hostující gólová střelkyně Eliška Dvořáková hned první penaltový pokus Krásné Hory nedala. A tak nakonec po dramatickém penaltovém rozstřelu při své soutěžní premiéře hned braly fotbalistky TJ Čert Fénix cennou výhru.

Sestava Čertic: Šárka Kučerová – Veronika Runčíková, Mária Hroncová, Marie Ščuková, Tereza Schmidtová, Erika Doubková, Michaela Žižková, Petra Štefanová, Michaela Třísková, Lucie Fabianová, Eva Horáková, Adéla Tomsová, Aneta Míčová, Tereza Hanušová, Anna Ježovicová a Nikola Strnadová