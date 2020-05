A místní si do takového areálu cestou najdou. A není to jen na fotbal. Využívají ho i na další volnočasové aktivity. Díky tomu, že se v Albrechticích dobrý fotbal hraje, tak fanoušci vždy dorazí v hojném počtu a atmosféra při zápasech je bojovná, ale v rámci slušných pravidel. A rádi přijdou nejen díky výkonům domácích hráčů, ale také kvůli chutnému občerstvení a posezení jak venku, tak v restauraci. Jedním slovem, vládne tam pohoda.

Jenže, tak jako vše, i místní kopanou ovlivnil Corona vir a nouzová opatření. A tak, místo, aby se v areálu celé jaro ozýval jásot ze vstřelených branek, je ticho a prázdno. Rozehraná soutěž zůstane nedohraná. Hráči si budou muset na soutěžní utkání počkat až do konce srpna. Situace v tuto chvíli už alespoň dovoluje mužstvům jít si zatrénovat. Stejně, jako v podobných areálech, tak i v Albrechticích došlo v tomto neplánovaném volnu k úpravě zázemí, konkrétně prostoru pro uskladnění věcí, aby se tak uvolnilo více místa v kabinách hráčů.

A co fotbalisté? Jak přežívají herní absenci? „Každý trénuje individuálně,“ uvedl hrající předseda fotbalového klubu Jan Pipek: „Zatím ještě netrénujeme. Plánujeme ale asi čtyři přáteláky, které domlouváme na červen. Kluci už mají chuť si zahrát. Oni mají chuť vždycky, ale teď, po takové pauze, o to větší. Přijde mi zatím zbytečné začít trénovat už nyní a dělat nějakou zvláštní přípravu, když se začne až v srpnu. Bylo by to pak zbytečně dlouhé. A to už zase hráče příliš nebaví. Do soutěže se ale přihlásíme. Albrechtice/Jiřetín I. B třídu hrát budou,“ informoval o aktuálním dění v albrechtickém fotbale a potvrdil, že trenérem stále je a bude Jakub Chroustovský. Změnu neplánují.

Čas bez fotbalu využili také k úpravám trávníku. Došlo na klasické vyčesání, propíchání, hnojení. „Trávník bude nádherný, když se na něm teď nehraje, tak je hustý, prostě perfektní,“ chválí hrací plochu hrající předseda.

A bude perfektní také tým? Nastanou na podzim nějaké změny?„Před jarem jsme uskutečnili jeden přestup do týmu a jeden hráč odešel, takže jeden za jednoho. Kádr zůstal stejný,“ dodal Pipek.Mužstvo Albrechtice/Jiřetín tak bude opět v nadcházející podzimní sezóně bojovat o body nejen na domácím trávníku, ale i na hřištích soupeřů.

Přípravu naplánovanou tým má. A na první duel u Kamenice se určitě hráči připraví, jak nejlépe to půjde. Fanoušky nechtějí zklamat.