V tropických podmínkách si svěřenkyně trenérů Jana Štola a Karla Vodrážky především prošly potřebnou konfrontací s dívčími celky, se kterými se doposud zatím ještě nepotkaly a dokázaly, že se pozvolna mezi českou ženskou fotbalovou společnost úspěšně zařazují.

Jan Štol k výjezdu řekl: „ Podobné turnaje jsou pro nás vítaným zdrojem zisku potřebných herních zkušeností. Holky se nějak vyhrát a „otřískat“ prostě musí! A když je to navíc v přátelském prostředí bezvadných lidiček a s doprovodným programem k tomu, tmelí se tím i parta a to je k dobrému fungování dívčího týmu stejně důležité jako ty odehrané minuty na hřišti!“

V dresu TJ Čert Fénix se na hřišti v Sázavě u Lanškrouna představily v brance Adriana Veselá a v poli potom Eliška Živělová, Marie Ščuková, Veronika Runčíková, Erika Doubková, Michaela Žižková, Michaela Třísková, Nikola Strnadová, Kateřina Hložková, Anna Ježovicová a Vendula Štolová.

Děvčata doprovázel poměrně početný realizační tým: Jan Štol, Karel Vodrážka, Adam Aubrecht, Matěj Klapač a Jan Štol junior. „K výraznějšímu úspěchu nás během vyřazovacích bojů play off nakonec nepustil po předchozí remíze až neúspěšný penaltový rozstřel, ale to nebylo skutečně to hlavní. Holky si zahrály celkem šest vyrovnaných duelů, ve kterých nám fungovala dobře obrana, ale neprosadil se, bohužel, útok. Vše stále budujeme a je potěšitelné, že přitom děláme povzbudivé kroky. A největší radost mám z toho, že dokážeme být i mimo hřiště dobrá parta, která ví, kam chce společně dojít!“, dodal k turnajové účasti Jan Štol.

Při závěrečném slavnostním ceremoniálu Čertice svou účast vyšperkovaly ještě i třemi individuálními cenami, které si ze Sázavy odvezly. Nejlepší obránkyní turnaje byla vyhlášena Eliška Živělová, za nejlepší připravenost k turnaji dostala ocenění Veronika Runčíková a cenu za věrnost dívčímu fotbalu si od pořadatelů převzal trenér Jan Štol.