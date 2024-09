Fotbalový program o víkendu 7. - 8. září je na Jablonecku opět bohatý. Vedle tří zajímavých tipů si možná fanoušci zvolí ještě další jiná utkání, která jim sobota a neděle nabízí.

TJ Velké Hamry A - FK Brandýs nad Labem

Divizní souboj prvního s třetím by měl přinést kvalitní fotbal, jak vedoucí Brandýs, tak domácí Hamry mají výbornou produktivitu a v jejich zápasech padá dost branek. Tentokrát se však nějaká velká kanonáda očekávat nedá. Týmy jsou vyspělé i po taktické stránce, a tak to bude o hledání cesty, jak soupeře překvapit. Podaří se to domácím? Budou úspěšní hosté s průměrem vstřelených branek na zápas 3,5?

„V sobotu přijede první Brandýs, takže těžký zápas. Ale musíme se na to připravit a dokázat jiným lidem a sami sobě, že jsme schopni pracovat na tom, abychom byli nahoře. A je potřeba doma potvrdit to, co jsme udělali v Hlinsku (0:2). Samozřejmě neskládáme zbraně a nenecháme se porazit,“ říká asistent trenéra Velkých Hamrů Karel Vokál.

Sobota 7.9. v 10,30 hodin

TJ Sokol Plavy A – SK Zásada

Ve čtvrtém kole I. B třídy východ se šlágr kola odehraje na trávníku v Plavech. Síly si poměří první s druhým týmem tabulky! I když je to teprve po prvních třech kolech, oba týmy dvakrát vyhrály, lépe postavené Plavy jednou remizovaly, Zásada si připsala jednu porážku a je jeden bod za svým rivalem. Obě mužstva se také mohou pochlubit slušnou diváckou podporou, a tak se dá čekat v Plavech i hodně zásadských fanoušků. Na hřišti tak možná budou vidět urputný boj o každý míč, vyhecovaní fandové i vypjaté emoce Sázet dopředu na jasné vítězství jednoho z mužstev se prostě nedá, míč je kulatý, jak často říkají trenéři a stát se může všechno!

Sobota 7. 9. v 10, 30 hodin



Nová Ves - FK KOVO

Zajímavý duel v Okresním přeboru nabízí klání VESKA Nová Ves s FK KOVO. Dá se říct, že se jedná o derby. Oba týmy vykročily do nového ročníku stejným výsledkem se svými soupeři - 4 : 4. Podle těchto skóre se dá očekávat, že v zápase bude padat hodně gólů a bude se na co se dívat. A také bude zajímavé vidět, zda loni „zoufalá“ Nová Ves opravdu bude letos zcela jiným týmem, jak naznačilo utkání v Josefově Dole (4:4), který okresní přebor v uplynulé sezóně vyhrál.

Sobota 7.9. v 17 hodin